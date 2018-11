Wenn Hexen im Kinderzimmer stehen und Monster unterm Bett liegen - kann man Albträumen nicht einfach vorbeugen?

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Als Kind träumt man öfter mal vonbedrohlichen Hexen, die mitten im Kinderzimmer stehen oder Monstern,die unter das Bett gekrabbelt sind. Dagmar Ponto hat nachgefragt, obKinder gruseliger träumen als Erwachsene:Sprecherin: Kinder haben keine schlimmeren Träume als Erwachsene,sie erzählen nur ungefilterter, schreibt das Apothekenmagazin "Babyund Familie". Chefredakteurin Stefanie Becker erklärt uns, wie Elternam besten reagieren, wenn ihr Kind nachts tränenüberströmt im Bettsitzt, weil es so schlecht geträumt hat:O-Ton Stefanie Becker: 20 Sekunden"Wenn Eltern ihre Kindern trösten, dann hilft es, wenn sie dieGefühle der Kleinen ernst nehmen und zum Beispiel sagen: "Ich binjetzt da und dass du Angst hast, das verstehe ich gut". Monster jagenbringt eher wenig, außer dass es den Schlaf raubt. Nachts ist esbesser mit Ruhe, Geduld und Nähe zu trösten."Sprecherin: Kinder brauchen diese Verlässlichkeit, dass jemandnachts für sie da ist. Aber kann man Albträumen nicht einfachvorbeugen?O-Ton Stefanie Becker: 25 Sekunden"Leider nicht. Denn wie man träumt, das liegt meistens in derPersönlichkeit, und so schlafen sensible, ängstliche Kinder häufigauch schlechter. Allerdings spielen auch Stress und äußere Umstände,also etwa die Scheidung der Eltern oder der Tod der Oma, eine Rolle.Was Kindern prinzipiell hilft, dass sind Einschlafrituale, zumBeispiel abendliches Vorlesen, kuscheln oder auch eine kleineGeschichte erzählen."Sprecherin: Nun gibt es Kinder, die immer wieder den gleichenfiesen Traum haben. Kann man irgendetwas tun, damit der seinenSchrecken verliert?O-Ton Stefanie Becker: 22 Sekunden"Das können Eltern versuchen, indem ihr Kind seinen Traum malt,also alle Ungeheuer und schrecklichen Situationen zeichnet. Dannsollte das Kind sich selbst ein neues Traumende ausdenken und auchdas malen. Den neuen Schluss, den sollte sich der junge Träumer danndie nächsten Tage anschauen und oft klappt es, dass dann aus demgruseligen Traum guter wird."Abmoderationsvorschlag: Häufig helfen auch ein Nachtlicht, damitdas Kind sich nicht vor der Dunkelheit fürchtet und ein beschützendesKuscheltier, empfiehlt "Baby und Familie".Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell