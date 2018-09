Wenn der Hauptbahnhof zur Theaterbühne wird

NRW (ots) - Unter dem Titel "Bahnhof - Bühne - Begegnung:Kulturbrille auf und los geht's!" tourt das deutsch-türkischeImprovisationstheater "Kulturbrille" von Montag, 08. Oktober bisSamstag, 13. Oktober 2018 durch die Einkaufsbahnhöfe in NRW - derEintritt ist frei.Die Theaterformation "Kulturbrille" ist bekannt fürImprovisationstheater mit Schwerpunkt in interkultureller undpolitischer Bildung. Passend zum Europäischen Kulturerbejahr 2018 hatdie Werbegemeinschaft Bahnhöfe NRW GbR die Formation eingeladen, denHauptbahnhof in den Mittelpunkt ihrer Darbietung zu stellen. Täglichtreffen im Hauptbahnhof Menschen unterschiedlicher Herkunft undKultur aufeinander: Missverständnisse aufgrund kulturellerUnterschiede sind da vorprogrammiert und bieten Stoff für lustigeGeschichten.Das "Kulturbrille"-Ensemble tritt in den Einkaufshallen derHauptbahnhöfe Münster (08.10.), Bochum (09.10.), Essen (10.10.),Duisburg (11.10.), Düsseldorf (12.10.) und Köln (13.10.) auf. Jeweilsum 16:00, 17:00 und 18:00 Uhr findet eine Improvisationsperformancestatt. Unter Einbindung des Publikums entwickelt die TheatergruppeGeschichten voller Situationskomik. Mit Witz und Charme macht dasMünchener Theater Ensemble auf interkulturelle Barrieren undVorurteile aufmerksam und agiert als unsichtbarer Vermittler zwischenden Kulturen. So regt es die Zuschauer zum Nachdenken an und lädtein, Klischees zu hinterfragen."Wir fanden das Konzept des "Kulturbrille"-Ensembles sehr passendfür unseren Beitrag zum Europäischen Kulturerbejahr in denEinkaufsbahnhöfen NRWs. Denn schließlich spielen Sprache und dieBegegnungen unterschiedlicher Kulturen eine wichtige Rolle imBahnhofsalltag. Über die Vorführungen möchten wir den Bahnhof zueinem attraktiven Begegnungsort machen", sagt Nicole Linnemann,Werbereferentin der Werbegemeinschaft Bahnhöfe NRW GbR.Im Rahmen der neu ins Leben gerufenen Reihe "Bahnhof - Bühne -Begegnung" wird es für Kulturinteressierte in den EinkaufsbahnhöfenNRWs auch zukünftig ein hochwertiges Bühnenprogramm mit verschiedenenKünstlern geben. Finanziert wird die Theater-Tour von den Geschäftenin den Bahnhöfen, die durch die Werbegemeinschaft Bahnhöfe NRW GbRvertreten werden.Pressekontakt:Counterpart Group GmbHBritta SchöpferKamekestraße 2150672 KölnTelefon: 0221 / 951441-901Mail: britta.schoepfer@counterpart.deOriginal-Content von: Werbegemeinschaft Bahnhöfe NRW, übermittelt durch news aktuell