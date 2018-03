Unterföhring (ots) -Riesen-Überraschung vor den Battles! "Wie? Ed Sheeran? Ehrlichjetzt?" "The Voice Kids"-Talent Maxima (Braunschweig) kann es kaumglauben, als ihr Gastcoach den Raum betritt. Völlig verzaubert fälltdie 13-jährige ihrem großen Idol um den Hals. Coach Max Giesinger:"Ich habe auch ordentlich große Augen gemacht. Der größte Weltstarweit und breit im Moment - bei uns, bei 'The Voice Kids'. Ich glaube,mit ihm bekommt man die Kids noch einmal auf die 100 Prozent."Gemeinsam mit dem britischen Singer/Songwriter proben sie für dieBattles Ed Sheerans Song "Thinking out Loud".Ed Sheeran: "'Thinking out Loud' Das ist einer der besten Songs,den man live spielen kann. Immer wenn ich ihn auf einem Konzertspiele, singen alle mit. Ich habe dabei immer wieder Schmetterlingeim Bauch."Neben Ed Sheeran werden Michael Patrick Kelly, MatthiasSchweighöfer und Wincent Weiss die Coaches Mark Forster, Nena &Larissa und Max Giesinger bei den Coachings der kleinen Talenteunterstützen."The Voice Kids" immer sonntags, um 20:15 Uhr, in SAT.1.Mehr Infos zu "The Voice Kids" auf der Presseseitehttp://presse.sat1.de/TVK2018 und unterhttps://www.sat1.de/tv/the-voice-kids.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank Wolkenhauer, Tina LandTel. +49 [89] 9507-1158, -1192Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comTina.Land@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi Lindlbauer, Johanna BrinkmannTel. +49 [30] 3198-80822, +49 [89] 9507-1161Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comJohanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell