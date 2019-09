Wenn die Gläser klirren / Kinderlärm ist im Mietshaus meist sozialadäquat (FOTO)

Berlin (ots) -Eine Familie lebte in einer Altbauwohnung und hatte vier Kinder.Es kam vor, dass diese gemeinsam durch den Flur und die Zimmerrannten und gelegentlich auch herumsprangen. Ein Nachbar bemängelte,dass bei ihm sogar die Gläser in den Schränken klirrten, wenn dieKinder unterwegs seien. Er betrachtete die Störungen als Mietmangelund wollte deswegen seine Zahlungen reduzieren. Doch die Justizspielt in diesem Fall nicht mit. Zwar müsse man Kinderlärm nicht injeglicher Form und Dauer hinnehmen, hieß es im Urteil nachInformation des Infodienste Recht und Steuern der LBS. Die Elternmüssten ihren Nachwuchs auch zu rücksichtsvollem Verhalten erziehen.Aber vereinzelte Geräuschentwicklung - etwa beim Kindergeburtstag undbei Streitereien - sei als sozialadäquat hinzunehmen. (LandgerichtBerlin, Aktenzeichen 63 S 303/17)Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell