Wenn der Gerichtsvollzieher fremdes Eigentum pfändet

München/Kiel (ots) - Wer macht sich schon Gedanken über einenmöglichen Eigentumsverlust, wenn er sein Auto zum Kommissionsverkaufauf den Hof eines Händlers stellt? Wenn sich der beauftragteDienstleister in finanzieller Schieflage befindet und derGerichtsvollzieher bei ihm pfändet, kann man auch als Unbeteiligterschnell sein Eigentum verlieren. Diese Erfahrung musste derOldtimer-Sammler Jobst Spengemann (54) aus dem oberbayerischenFeldkirchen-Westerham machen.Der bayerische Sammler hatte vier klassische Oldtimer der MarkenJaguar, Aston Martin und BMW zum Verkauf in Kommission gegeben. Umdie Finanzen des Autohändlers im schleswig-holsteinischen Norderstedtstand es allerdings nicht gut. Am 17. November 2016 klebte derGerichtsvollzieher den "Kuckuck" auch auf die vier beim Händlerabgestellten Fahrzeuge des bayerischen Sammlers und ließ sieabtransportieren.Gemeinsam mit fünf anderen betroffenen Oldtimer-Besitzern kämpftSpengemann vor dem Landgericht Kiel um die Herausgabe seinerzwangsgepfändeten Fahrzeuge. Gegen eine Sicherheitsleistung von187.000 Euro für "seine Oldtimer" stellte das Gericht dieZwangsversteigerung "einstweilen" ein. Mit anderen Worten: Spengemannmusste die eigenen Autos noch einmal bezahlen. DerObergerichtsvollzieher in Kaltenkirchen weigerte sich allerdings,trotz Gerichtsbeschluss die Zwangsversteigerung zu beenden. Diehochwertigen Oldtimer aus Bayern kamen Anfang Februar auf dem Portal"Justiz-Auktion" unter den Hammer. Spengemann wirft demObergerichtsvollzieher "mutwillige Untätigkeit" zu seinem Schadenvor.Beim eigentlichen Gläubiger des Autohändlers und Initiator derPfändungen handelt es sich um den international bekannten HamburgerFotokünstler Christian Voigt, der ebenfalls einen hochwertigenOldtimer beim Händler in Norderstedt in Kommission gegeben hatte. Erübergab allerdings auch den Kfz-Brief. Der Händler verkaufte das Autoauf eigene Rechnung und behielt den Verkaufspreis. Voigt erstatteteAnzeige und versuchte über den Gerichtsvollzieher an den Kaufpreis zugelangen.Wenig Verständnis zeigen Spengemann und die anderen Betroffenenfür das Vorgehen des Foto-Künstlers. Voigt versuche, seinen Schadenauf völlig Unbeteiligte abzuwälzen, indem er deren Eigentum pfändenlässt. Spengemann kann belegen, dass der Foto-Künstler und seinAnwalt die vom Gericht geforderte Sicherheitsleistung erhalten haben,aber den Gerichtsvollzieher nicht anwiesen, die ungerechtfertigteAuktion zu beenden. Gegen den Hamburger Anwalt Michael Stodollik hatSpengemann deshalb Strafanzeige gestellt.