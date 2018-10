Mainz (ots) -"Piep, swosh, wush" - kaum ertönt das Geräusch, dass eine Meldungeingegangen ist und schwupp: schon wird das Smartphone gezückt. Egal,ob man gerade ein gemütliches Gespräch mit einem Freund hat oder obman in einer wichtigen Sitzung ist. Plötzlich scheint dieeingegangene Nachricht wichtiger als alles andere. Warum fällt es unsso schwer, das Handy einfach mal zu ignorieren? Und was macht daseigentlich mit dem Gegenüber, wenn man sich während des Gesprächsdauernd ablenken lassen? Das erklärt eine Kommunikationsexpertin derJohannes Gutenberg-Universität Mainz. AuchAufmerksamkeits-Experimente stehen auf dem "Zur Sache"-Programm: Wiereagiert ein Kleinkind, wenn die Mutter dem Handy mehr Aufmerksamkeitschenkt als ihm? Und wie reagieren Kneipenbesucher, wenn jemand amTisch permanent auf sein Smartphone schaut? "Zur SacheRheinland-Pfalz!"-Reporter Marc Feuser mit interessantenErkenntnissen.Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- Dauerärgernis Trödelbaustellen - Warum geht es so langsam voran?- Wie bestellt und nicht abgeholt - Bus-Chaos im Kreis Ahrweiler- Gast im Studio: Volker Wissing (FDP), Verkehrsminister des LandesRheinland-Pfalz- Menschenkette gegen Schiffsanleger - Mainzer verteidigen ihrWohngebiet- Richtungsstreit in der AfD - Wie weit rechts steht die Partei?- "Zur Sache"-Pin - Was ist Populismus?- "Zur Sache Schätzchen": Beste RestePressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@swr.de.Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell