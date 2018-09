Wenn das Geld mal nicht ausreicht... / 5 Tipps, was Sie bei Ratenkrediten beachten sollten

Bonn (ots) - Auch dieses Jahr können sich wieder viele Menschenkeinen Urlaub leisten, weil das nötige Geld fehlt - das ergab diediesjährige Umfrage der norisbank. Demnach müssen 38,2 Prozent derDeutschen in diesem Jahr aus finanziellen Gründen auf einen Urlaubverzichten. Aber auch andere Anschaffungen wie ein neues Auto odernotwendige Reparaturen am Eigenheim werden häufig aus Geldgründenaufgeschoben oder der Dispositionskredit (eingeräumteKontoüberziehung) ausgereizt. In allen diesen Fällen kann dieAufnahme eines Ratenkredits eine sinnvolle Option sein - wenn dennein paar wichtige Dinge beachtet werden.1. Richtige Ratenhöhe wählenBei einem Ratenkredit haben Kreditnehmer bei Vertragsabschluss dieMöglichkeit, die Höhe der Raten passend für ihre finanzielleSituation zu wählen. Dies gelingt durch die Wahl der richtigenLaufzeit. Hierdurch ergibt sich auch die Ratenhöhe. Wer zum Beispieleine vergleichsweise kurze Laufzeit wählt, muss entsprechend hoheRaten zahlen. Entscheidet sich ein Kreditnehmer für eine längereLaufzeit, verringert sich dagegen die Höhe der monatlichen Rate.Allerdings steigt durch eine längere Laufzeit üblicherweise dieZinsbelastung in Summe. Generell sollten Kreditnehmer deshalb zumBeispiel nicht die niedrigst mögliche Ratenhöhe bei zugleich längsterLaufzeit wählen, sondern idealerweise eine Ratenhöhe, die ihnenmonatlich noch genug finanziellen Spielraum lässt - und das auch fürungeplante Ausgaben.2. Mehrere Kredite zusammenfassenManche Kreditnehmer haben bereits einen oder zwei laufendeKredite. Wenn bestehende Kredite mit Hilfe eines neuen Kreditszusammengefasst werden, können Kunden nicht nur die Übersichtverbessern und die Rückzahlung vereinfachen, sondern sehr oft sogarauch noch durch die aktuell günstige Niedrigzinsphase erheblichsparen. Im Rahmen einer Umschuldung können Kunden so beispielsweisebei der norisbank mit Hilfe eines neuen Kredits laufende Ratenkrediteablösen. Dabei können sie über die Laufzeit und monatliche Ratenhöheneu entscheiden und zum Beispiel den Kreditbetrag sinnvoll erweitern.Der Kunde erhält mehr Kaufkraft und durch das aktuell sehr geringeZinsniveau sinkt oftmals sogar die Ratenbelastung in Summe.3. Dispositionskredit ablösenDie Nutzung eines eher teuren Dispositionskredits (eingeräumteKontoüberziehung) eignet sich für Verbraucher in der Regel nur, umkurzfristig finanzielle Engpässe zu überbrücken. Wer jedochlängerfristig oder auch regelmäßig sein Konto überzieht, zahlthierbei oft wesentlich mehr Zinsen als wenn er einen Ratenkreditaufnimmt. Es kann sich somit lohnen, den Dispokredit (eingeräumteKontoüberziehung) entweder mit einem neuen Ratenkredit auszugleichenoder durch die Aufstockung eines bereits laufenden Ratenkreditsabzulösen.4. Zweiten Kreditnehmer in Betracht ziehenGemeinsam ist man stark: Wer sein Darlehen statt allein mit einemzweiten Kreditnehmer abschließt, zum Beispiel zusammen mit demPartner, zahlt in der Regel weniger Zinsen und bekommt - soferngewünscht - häufig auch einen höheren Kreditbetrag. Denn zusammen miteinem Partner ergibt sich meist in Summe ein höheres Nettoeinkommenund eine bessere Risikoeinschätzung und Bonität. Das geringere Risikogibt die Bank dann oft in Form von besseren Konditionen an den Kundenweiter.5. Wenn man es sich doch anders überlegt...Verbraucher können innerhalb von 14 Tagen nach Unterzeichnung vomVertrag zurücktreten. Dieses Widerrufsrecht schreibt der Gesetzgebervor. Manche Banken bieten auch eine verlängerte Rücktrittsfrist an.So hat der Kreditnehmer zum Beispiel bei der norisbank ein generellesRückgaberecht binnen 30 Tagen nach Abschluss des Kredits. AuchSondertilgungen sind möglich, sodass ein Vertrag auf Wunsch eherbeendet werden kann als ursprünglich geplant.Mehr Informationen zur norisbank finden Sie unter www.norisbank.deoder besuchen Sie uns auf Twitter: https://twitter.com/norisbankPressekontakt:Christian JacobsKommunikation & PresseReuterstraße 122, 53129 BonnTel.: +49 228 280 45-190E-Mail: christian-a.jacobs@norisbank.deOriginal-Content von: norisbank GmbH, übermittelt durch news aktuell