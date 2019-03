"Wenn Frauen happy sind, sind es alle!" / Erfolgsautorin Susanne Wendel ermutigt Frauen anlässlich des Internationalen Weltfrauentages die volle Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen

Finanztrends Video zu



München (ots) - Pünktlich zum Internationalen Weltfrauentag am 8.März erscheint der neue, ungewöhnliche, unterhaltsame und sehrpersönliche Frauen-Ratgeber "Heute komme ich zuerst. Leben & liebenohne Kompromisse" von Erfolgsautorin Susanne Wendel ("u.a."Gesundgevögelt"). Das Ziel: Mit herausfordernden Thesen stelltSusanne Wendel alte Moralvorstellungen auf den Kopf und inspiriertFrauen zu einem selbstbestimmten Leben, damit sie wieder Spaß am undim Leben, an der Liebe und beim Sex haben.Dabei ist der Autorin vor allem eines wichtig: echteGleichberechtigung zwischen den Geschlechtern! Denn an der innerenHaltung dazu hapert es auch heute noch: "Seit über 100 Jahren stehtder Weltfrauentag für Gleichberechtigung und Frauenrechte. Heutegehen Frauen wählen, verdienen ihr eigenes Geld und sind emanzipiert.Die innere Haltung beider Geschlechter braucht aber noch einenkleinen Ruck. Manche Männer denken immer noch, Frauen wären dumm, undviele Frauen stellen sich nach wie vor in die zweite Reihe,spätestens wenn sie Kinder haben. Damit ist ein für allemal Schluss,wenn die Frauen endlich die Eigenverantwortung für sich übernehmenund glücklich und befriedigt sind. Denn wenn Frauen happy sind, sindes alle!"Es wird Zeit, dass wir Frauen aus der vermeintlichen Opferrolleaussteigen!Frauen sind viel mächtiger, als sie denken - wenn sie aufhören,durch ihr unterwürfiges Verhalten daran mitzuarbeiten, männlicheMacht zu festigen. "Wir erschaffen unseren Alltag mit unserenGedanken und Handlungen. Es wird Zeit, dass wir Frauen die volleVerantwortung übernehmen und aus der vermeintlichen Opferrollekomplett aussteigen. Im Buch zeige ich, wie das geht. Dabei wird dereine oder andere Schock nicht ausbleiben. Wahrscheinlich werden mirviele widersprechen. Doch das ist gut so, denn dann setzt sich etwasin Bewegung!"Wer bin ich, wenn ich ganz ich bin?Doch wie können wir ohne ständige Kompromisse leben, ohneegoistisch zu werden und irgendwann allein dazustehen? "Es klingtmerkwürdig, aber je mehr ein Mensch das tut, was ihn wirklich erfülltund je weniger Kompromisse er eingeht, desto weniger egoistisch wirder. Frauen, die glücklich sind, haben ein tiefes Bedürfnis danach,dafür zu sorgen, dass alle anderen um sie herum auch glücklich sind.Doch Frauen, die innerlich angepisst sind, können anderen das Lebenzur Hölle machen, allen voran ihrem Partner", so die Autorin."In meinem Buch geht es darum, wie man es schafft, das eigeneLebenskonzept zu realisieren."Die Expertin für Liebe und Gesundheit und Studentin derAngewandten Sexualwissenschaft weiß: "Selbstverwirklichte Menschenleben auf einem höheren Intensitätsniveau und sind demütig - sie sindkeine Egoisten, sondern seelisch wach, innerlich frei und vollerNeugier, befreit aus ihren Ängsten und Abhängigkeiten. Sie könnensehr tiefe Beziehungen zu anderen führen, dabei unerhört fröhlich undheiter sein und die andere Person in ihrem eigenen Wachstum zutiefstrespektieren. Ihr Sex ist erfüllender und extatischer - undgleichzeitig spielt er keine so dominante Rolle mehr in ihrem Leben."Der Weg zur sexuellen SelbstbestimmungSusanne Wendel erkennt das Geheimnis für ein geglücktes Leben inder ehrlichen Beantwortung der Frage, welches Leben - auch, welchesSexualleben - tatächlich zu uns passt und wie wir es umsetzen können.Dazu müssen wir alte Vorstellungen über Mann und Frau, von Moral undSittlichkeit loslassen. Wenn wir uns erlauben, alles zu leben, was zuuns passt, beginnt das echte Abenteuer. "Wer es schafft, aus allenmoralischen Vorstellungen auszusteigen, lebt ein komplett anderesLeben als vorher. Ich habe das selbst erlebt und beschreibe meinenWeg im Buch. Seit vielen Jahren folge ich meiner Neugier im Bereichvon Beziehung und Sexualität und kann sagen: Die letzten FetzenMoral, die noch in meinem Kopf waren, bin ich los."Über die AutorinSusanne Wendel gilt als Deutschlands spritzigsteGesundheitsexpertin und studiert Angewandte Sexualwissenschaft. Woimmer die passionierte Rednerin auftritt, ist gute Laune garantiert.Die Mutter zweier Kleinkinder weiß, wie es geht, volle Pulle zu lebenund sich alles zu holen, was Frau sich wünscht. Ihre Vorträge sindwitzig, wissenschaftlich fundiert und provokant. Susanne Wendel lebtbei München und einige Monate im Jahr in Kapstadt."Heute komme ich zuerst. Lieben und leben ohne Kompromisse"Susanne WendelHardcover, 280 SeitenEUR 19,95ISBN: 978-3-99060-059-5ISBN E-Book: 978-3-99060-096-2Erscheint am 11. März 2019 im Goldegg Verlagwww.susanne-wendel.dePressekontakt:Bei Rückfragen:Burda und Fink GmbHAntje Burda und Petra Fink-WuestTel: 089-8906491-11/-12Info@burda-fink.deOriginal-Content von: Burda & Fink, übermittelt durch news aktuell