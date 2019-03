Wenn das Fahrzeug zur Lieferadresse wird: SKODA AUTO DigiLab startet Pilotprojekt (FOTO)

Finanztrends Video zu



Mladá Boleslav (ots) -- SKODA AUTO DigiLab testet die Kofferraumzustellung fürOnline-Einkäufe- Pilotprojekt startet in Kooperation mit den führendentschechischen Online-Shops Alza.cz und Rohlik.cz- Paketboten erhalten gesicherten Zugang zum Kofferraum- Verschlüsselung der Daten und striktes Zugangsmanagementgewährleisten die Sicherheit bei der Übermittlung der Daten undder Ausführung des DienstesFür viele Online-Käufer könnten Standort und Kennzeichen ihresFahrzeuges bald zur neuen Lieferadresse werden. SKODA AUTO DigiLabentwickelt in Zusammenarbeit mit Alza.cz und Rohlik.cz einZustellsystem, bei dem der Kurier die Sendung direkt in denFahrzeugkofferraum legt. In einem Pilotprojekt wird nun dienotwendige Technologie für den Fernzugriff auf das Fahrzeug getestet.Sicherheit wird dabei groß geschrieben: Der Datenaustausch erfolgtverschlüsselt, außerdem kann der Paketbote das Fahrzeug nur währendeines kurzen Zeitfensters öffnen, dessen Dauer der Kunde selbstbestimmt.Jeder, der online einkauft, kennt das Problem: Gerade, wenn dasProdukt geliefert wird, ist man außer Haus. Für alle, die ihreSendungen nicht länger aus Paketboxen oder beim Nachbarn abholenmöchten, testet das SKODA AUTO DigiLab gemeinsam mit den PartnernAlza.cz und Rohlik.cz eine sichere und einfache Lösung. Wer beidiesen Online-Shops einkauft, kann die Sendung künftig direkt in denKofferraum seines SKODA liefern lassen. Um den Dienst zu nutzen, gibtder Kunde über eine mobile App dem jeweiligen Partner seineEinwilligung. Im Fall einer Bestellung wird der Fahrzeugstandort fürdie anschließende Lieferung dem Kurier per GPS angezeigt. Diesererhält einen einmaligen, abgesicherten Zugang, um denFahrzeugkofferraum in einem vorab definierten Zeitraum über diemobile App zu öffnen. Der Bote legt die Sendung in den Kofferraum,schließt das Fahrzeug mit der mobilen App wieder ab und der Kundeerhält eine Nachricht über die erfolgreiche Zustellung.Jarmila Plachá, Chefin des SKODA AUTO DigiLab, betont: "DiesesPilotprojekt gibt einen konkreten Ausblick darauf, wie wir den Alltagkünftig mithilfe modernster Technologien noch einfacher undkomfortabler machen werden. Ich freue mich darauf, dieses Projektgemeinsam mit unseren Partnern weiterzuentwickeln."Tomás Havryluk, stellvertretender Vorstandsvorsitzender vonAlza.cz, ergänzt: "Wir suchen ständig nach Innovationen für unsereProdukte und Dienstleistungen, denn die Zufriedenheit unserer Kundensteht für uns an erster Stelle. Mit der Erweiterung unsererLieferoptionen um eine direkte Zustellung in den Kofferraum bietenwir ihnen einen großartigen neuen Service, der ihren Einkauf bei unsnoch angenehmer macht."Tomás Cupr, Gründer von Rohlik.cz erklärt: "Ich bin sicher: UnsereKunden werden die Zustellung in den Gepäckraum sehr schätzen. DieseInnovation richtet sich perfekt nach ihren Bedürfnissen und schafftso einen echten Mehrwert. Diese Art der Belieferung hat dasPotenzial, unsere Einkaufsroutine künftig zu verändern."Dienstleistung und Technologie befinden sich aktuell in derTestphase und werden gezielt optimiert, ein kleiner Kundenkreis wirddas System nun für die Projektpartner im Praxisbetrieb testen.Das SKODA AUTO DigiLab dient dem tschechischen Automobilherstellerals zentrale Werkstatt für die Entwicklung neuer digitalerMobilitätsdienstleistungen und Technologien. Es versteht sich alsTeil der internationalen Startup-Szene und sucht ständig nach neuenKooperationsmöglichkeiten mit kreativen Köpfen aus dem Bereich derInformationstechnologien. Dabei arbeitet das SKODA AUTO DigiLab mitfortschrittlichen globalen Start-ups und innovativen Unternehmen,Universitäten und Innovationszentren auf der ganzen Welt zusammen. InIsrael wurde 2017 das SKODA AUTO DigiLab Israel Ltd. gegründet, dasstets nach weiteren Partnern am Technologie-Hotspot Tel Aviv sucht.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTel. +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell