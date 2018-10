Wenn Experten nachteilige Stromtarife empfehlen / Verbraucher zahlen oft zu viel für ihren Strom (FOTO)

Augsburg (ots) -Mit über 900 Stromversorgern auf dem deutschen Markt, fällt dieAnbietersuche vielen Verbrauchern schwer. Denn in dem Tarifdschungelverstecken sich auch einige schwarze Schafe, die Neukunden mitattraktiven Angeboten locken, um danach mit fiesen Tricks ihre Kundenauszubeuten.Unabhängige Stromexperten sollen Abhilfe schaffen. Diese geben aufihren Webseiten und in gängigen Medien, wie Fernsehen und Radio,umfangreiche Tipps zur Stromanbieterauswahl. Aber aufgepasst: Invielen Fällen widersprechen sich die Meinungen und Experten empfehlenTarife, die sich für Verbraucher nicht wirklich lohnen. "Auch dieEmpfehlungen von Experten sollte man mit Vorsicht genießen", weißTilo Vieten. Er hat jahrelang selbst bei einem großen Stromversorgergearbeitet und ist Mitbegründer des digitalen Wechselassistentencheapenergy24 (www.cheapenergy24.de), u.a. bekannt aus ARD, FAZ undn-tv. "In vielen Fällen sind die empfohlenen Tarifkonditionen zwarwünschenswert, in der Realität allerdings nicht wirklich umsetzbar.Manchmal werden unter gewissen Bedingungen sogar Tarife empfohlen,die grundsätzlich absolut nachteilig für Verbraucher sind", erklärtVieten weiter.Die Erfahrung würde zeigen, dass auch Stromexperten nicht immerwissen, welche Tarife sich für Verbraucher eignen. In den Medienspiegelt sich das Chaos wieder. VerbraucherfreundlicheInformationsplattformen geben teilweise undurchsichtige undnachteilige Tipps, die im Anschluss für noch mehr Verwirrung undUnsicherheit sorgen.Wem der Stromanbieterwechsel zu kompliziert oder zu stressig ist,kann auch auf das Angebot von Wechselhelfern wie cheapenergy24eingehen. Das Unternehmen optimiert jährlich die Strom- und Gastarifeseiner Kunden, welche dadurch mehrere hundert Euro im Jahr sparenkönnen. "Gerade der Strommarkt ist sehr verbraucherfeindlichaufgestellt. Aus diesem Grund wollten wir ein Unternehmen gründen,dass für und nicht gegen die Verbraucher arbeitet. Das ist uns mitcheapenergy24 gelungen", berichtet Vieten.Pressekontakt:Benjamin Reichenbachcheapenergy24Schöpplerstraße 986154 AugsburgMail: info@cheapenergy24.deTel.: 0821-45326603Original-Content von: Cheapenergy24, übermittelt durch news aktuell