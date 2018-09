Mainz (ots) -Für die ZDF-"WISO"-Dokumentation "Wenn Eltern alt werden -Beratung, Betreuung, Bezahlung" am Montag, 1. Oktober 2018, 19.25Uhr, trifft Moderator Marcus Niehaves Eltern, die alt werden, undderen Kinder. Er spricht auch mit seinen eigenen Eltern über dasAlter und Älterwerden.Die Dokumentation begleitet eine Familie, die sich den Fragenstellt: Betreutes Wohnen, Alten-WG, Einzug bei den Kindern oder einePflegekraft ins Haus holen? Was tun angesichts fehlender Pflegekräfteund weniger Heimplätze? Die meisten Menschen wollen gern zu Hausegepflegt werden. Und tatsächlich werden 72 Prozent allerPflegebedürftigen dort betreut, 50 Prozent allein von ihrenAngehörigen. Nur 27 Prozent der Pflegebedürftigen kommenvollstationär im Heim unter. Wie teuer ist es, die Eltern in Würdeleben und pflegen zu lassen? Was kosten die verschiedenen"Pflegemodelle" im Vergleich?"WISO"-Moderator Marcus Niehaves zieht für drei Tage in einAltenheim, verschafft sich einen Eindruck und fragt: "Was gefällt denBewohnern dort und was nicht?". Er lernt unterschiedliche Menschenkennen, die eines gemeinsam haben: Ihr Alter haben sie sich andersvorgestellt. Er trifft Menschen, die nicht mit der Situation hadern,sondern vor allem ihren Kindern nicht zur Last fallen wollen und dortnoch einmal ein neues Leben anfangen.Der ehemalige Bürgermeister von Bremen, Henning Scherf, gründeteschon mit Mitte 50 zusammen mit Freunden und Bekannten eine Alten-WGund wirbt für diese bunte, solidarische Wohnform.Mehrgenerationenprojekte versprechen Entlastung für die Jungen undTeilhabe für die Alten. Das hat mittlerweile auch die Bundesregierungerkannt und fördert diese Wohnform. Doch oft ist sie eine Frage desGeldes - zudem auch eine der Vorbereitung. Man muss sich schon frühmit dem Thema Altwerden befassen - und das scheuen viele Menschen.Pressemappe: https://ly.zdf.de/ViF/http://wiso.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFwisohttp://facebook.com/ZDFwisoAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wisoPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell