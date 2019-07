Wenn Eigentümer und Immobilie sich auseinander gelebt haben / Innovatives Wohn-Prinzip gibt wieder Raum zum Älterwerden (FOTO)

Münster (ots) -Es kommt der Zeitpunkt, da passt es nicht mehr: Eigentümer alternmit ihren Immobilien, manchmal bis sie darin kaum mehr alleinezurechtkommen. "Man kann fast sagen, sie haben sich auseinandergelebt", sagt Roland Hustert, Geschäftsführer LBS ImmobilienNordWest. Ein täglicher Auswuchs der fortschreitenden Demografie:Gerade einmal zwei Prozent der vorhandenen Wohnungen in Deutschlandsind barrierearm. Allein in Nordrhein-Westfalen fehlen rund 700.000Wohnungen, die alten Menschen ein würdiges Leben im gewohnten Umfeldermöglichen. Wie Eigenständigkeit und Selbstbestimmtheit in deneigenen vier Wänden mit intelligenten baulichen Konzepten so langewie möglich erhalten bleiben können, zeigt dieses Beispiel.Eine ruhige Sackgasse im Südwesten von Münster, zum Aasee sind esfünf Minuten zu Fuß. Das Zweifamilien-Haus aus den 50ern am Ende derStraße wirkt mit seinen schmalen Fenstern, dem engenGebäude-Zuschnitt und dem steil aufragenden Spitzdach mitaufgesetzter Analog-Antenne zwischen all den modern saniertenNeubauten wie aus der Zeit gefallen. Drinnen sieht es nicht besseraus: Bäder ohne Tageslicht, kaum Bewegungsflächen in Küche und Flur,enge Treppen und Türen - gefährliche Stolperschwellen sowieso. DasHaus in Münster hat der Projektentwickler jetzt abreißen lassen. Erplant ein Mehrparteienhaus mit vier Parteien - komplettaltersgerecht.Neben ausreichend großen Bewegungsflächen in allen Räumen, breitenTüren und Treppenstufen mit Lichtleisten für mehr Trittsicherheitgehören auch altersgerechte Installationen und flexibel planbareWände zum Standard. Die Aufgänge sind von vornherein so ausgerichtet,dass auch ein Treppenlift darin Platz findet. Ein Aufzug verbindetjede Wohnung mit den Kellerräumen. Hier sind Ladestationen fürE-Bikes bzw. Elektro-Scooter untergebracht. Waschmaschine undTrockner befinden sich dagegen in den Wohnungen. "Eben da, wo dieWäsche anfällt. Das bedeutet kurze Wege für die neuen Bewohner", sagtHustert.Alle vier Wohnungen im Ober- und im Erdgeschoss gehen über zweiEbenen, die alle auch von außen mit dem Aufzug erreicht werdenkönnen. Die ausgebauten Spitzböden bzw. die Maisonette-Lösungen imUntergeschoss haben jeweils eigene Gegensprechanlagen für dieHaustür. Sie sind komplett mit Küche und Bad ausgestattet, so dasssie auch abgetrennt vom Rest der Wohnung zu bewohnen wären. "Eineeventuell einmal notwendige Pflegekraft könnte so bei Bedarf inunmittelbarer Nähe zur Pflegeperson wohnen und zugleich hätte jederweiter seinen eigenen persönlichen Bereich", erklärt Roland Hustertdas innovative Wohnprinzip.Der besondere Clou beim Projekt in Münster: Die ehemaligenBesitzer hatten sich beim Verkauf an den Bauträger zunächst notarielldie Option gesichert, eine Wohnung zu vergünstigten Konditionenzurückkaufen zu können. "Nach einer Untersuchung von LBS und empiricawollen 65 Prozent der Menschen so lange wie möglich im gewohntenUmfeld leben", weiß Hustert. Dass es für die Verkäufer jetzt dochnoch ganz anders kommt, konnte damals niemand wissen. Sie haben dieOption auf die Wohnung im Neubau kürzlich verstreichen lassen. Siehaben überraschend einen freien Bungalow in der Nähe von Verwandtengefunden, den sie jetzt barrierearm umbauen lassen wollen.Pressekontakt:Thorsten BergTel. 0251 / 412-5360thorsten.berg@lbswest.deOriginal-Content von: LBS West, übermittelt durch news aktuell