Wenn die Dürre länger anhält: KfW hilft in Tansania, die Folgen des Klimawandels abzumildern

Frankfurt (ots) -- Rund 170 Mio. EUR für Wasser und Sanitärversorgung sowielandwirtschaftliche Anpassungsmaßnahmen in der Simiyu Region- Ko-Finanzierung mit dem Green Climate Fund- 495.000 Menschen erhalten EinkommensperspektiveDie KfW hat heute im Auftrag des Ministeriums für wirtschaftlicheZusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und des Green Climate Funds(GCF) mit dem tansanischen Ministerium für Finanzen und Planung zweiFinanzierungsverträge in Höhe von insgesamt rd. 128 Mio. EUR für eineklimaangepasste Wasser- und Sanitärversorgung sowielandwirtschaftliche Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel in derRegion Simiyu im Nordosten Tansanias abgeschlossen. Der Zuschuss derKfW liegt bei 25 Mio. EUR, der des GCF bei rd. 103 Mio. EUR; darüberhinaus leistet die tansanische Regierung einen Eigenbeitrag in Höhevon rund 40 Mio. EUR. Im Rahmen des Projekts werden eine nachhaltigeWasserversorgung aus dem Victoriasee errichtet, verschiedeneMaßnahmen zur Verbesserung der Sanitärversorgung vorgenommen undMaßnahmen finanziert, die darauf abzielen, die vom Regen abhängigeSubsistenzwirtschaft der lokalen Bauern mittels neuerLandwirtschaftspraktiken unabhängiger und weniger anfällig gegenüberlängeren Dürreperioden zu machen."Die KfW unterstützt Tansania dabei, die Herausforderungen desKlimawandels zu meistern und die Einkommens- undEntwicklungsperspektiven von 495.000 Menschen in der Simiyu Region zuverbessern. Diese Investition soll einen Paradigmenwechsel hin zueiner umfassenderen Planung von Klimaanpassungsmaßnahmen bewirken undden Weg für eine breitenwirksame Umsetzung auch in anderen vomKlimawandel betroffenen Regionen Tansanias ebnen", sagte Prof. Dr.Joachim Nagel, Mitglied des Vorstands der KfW Bankengruppe.Weitere Informationen zum Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbankfinden Sie unter: www.kfw-entwicklungsbank.de