Wenn die Beziehung zum Therapeuten klemmt oder während einer Psychotherapie ernsthafte Probleme auftreten (FOTO)

München (ots) -Eine Psychotherapie ist trotz aller Vorgespräche undTherapieverfahren auch immer eine rein menschliche Beziehung zwischenKlient und Therapeut. Es kann "kriseln", "die Chemie" nicht stimmenoder zu Missverständnissen kommen. Aber auch grobe Fehler könnenvorkommen. Wie Klienten sich bei Unsicherheiten und Unwohlsein imZusammenhang mit einer Psychotherapie bei unabhängigenBeratungsstellen, Kammern und Ämtern aktiv informieren und sogarbeschweren können, erläutert ein ausführliches Dossier vontherapie.de.Eine Therapie auf einen neuen Klienten abzustimmen ist für vieleTherapeuten häufig alltägliche Routine. Für die weitaus meistenKlienten hingegen ist eine Therapie eine vollkommen neue undungewohnte Situation. Sie sind aufgrund ihrer Lage oft grundlegendverunsichert. Kommt es in der Therapie zu Schwierigkeiten oder zuinakzeptablen Vorfällen wie Übergriffen durch den Therapeuten, kanndiese Unsicherheit und das Unbehagen noch zunehmen. Zweifel amTherapeuten und an einer Fortsetzung der Therapie können entstehen.Diese Menschen brauchen daher Rat und Hilfe von einer neutralenAnlaufstelle. Sei es, das Geschehen einzuordnen, und in Erfahrung zubringen, wie die Beziehung zum Therapeuten aussehen sollte. Auch,welche Alternativen es gäbe oder die eigenen Unsicherheiten in derTherapiedurchführung zu klären und sich gegebenenfalls entschiedendagegen zu wehren... Je nach Berufsbezeichnung des Therapeuten(psychologischer Psychotherapeut, ärztlicher Psychotherapeut oderHeilpraktiker für Psychotherapie) sind unterschiedliche Anlaufstellenzuständig. Sollten sich die Betroffenen mit oder ohne eineentsprechende Beratung für eine offizielle Beschwerde entscheiden,sind die Beachtung der folgenden Hinweise hilfreich: Beschwerdensollten am besten mit schriftlichen Beweisen oder zeitnahen eigenenAufzeichnungen belegt werden. Falls es Zeugen gibt, sind dieseäußerst hilfreich. Beschwerden über psychologische Psychotherapeutenkönnen bei der Psychotherapeutenkammer des Bundeslandes eingereichtwerden, in dem der Therapeut seinen Beruf ausübt, Beschwerden überärztliche Psychotherapeuten bei der Ärztekammer des Bundeslandes, indem der Therapeut tätig ist. Beschwerden über Heilpraktiker fürPsychotherapie sind an das zuständige örtliche Gesundheitsamt zurichten.