Wenn Betriebsräte die Messer wetzen / 10 Tipps für einen guten Start im neuen Gremium (FOTO)

Oldenburg (ots) -Bereits die zweite Sitzung des neuen Betriebsrats in einemostdeutschen Industriebetrieb endet im Desaster: Bei einer Diskussionzum Umgang mit dem Thema Mobiler Arbeitsplatz bilden sich schnellzwei Fronten heraus. Die Argumente bleiben auf der Strecke,stattdessen werden die Wortwechsel zwischen den Mitgliedern heftigerund gipfeln in persönlichen Angriffen. Die Arbeitsatmosphäre istinnerhalb kürzester Zeit vergiftet.Professionelle Vorbereitung vermeidet KonflikteDiese Situation ist kein Einzelfall: Nach den Betriebsratswahlendauert es oft nicht lange, bis zum ersten Mal die Messer gewetztwerden. Das Erstaunliche: Die Auseinandersetzungen werden nicht mitdem Arbeitgeber ausgetragen, sondern innerhalb des neu gewähltenGremiums. Viele verschiedene Charaktere mit unterschiedlichenVorstellungen treffen hier aufeinander, ohne professionelleVorbereitung ist Streit geradezu programmiert.Mehr Effizienz durch externe BeraterBevor der Betriebsrat mit seinen eigentlichen Aufgaben beginnt,sollten die Mitglieder deshalb unbedingt grundlegende Punkte ihrerZusammenarbeit klären. Sehr hilfreich kann es dabei sein, einenWorkshop oder eine Klausurtagung mit einem externen Beraterdurchzuführen. "Das ist eine absolut lohnende Investition für jedenBetriebsrat", sagt Geschäftsführer Giovanni Sciurba von der aufVeränderungs- und Gesundheitsmanagement spezialisiertenUnternehmensberatung GS Consult GmbH aus Oldenburg. "Durchregelmäßige, wenn möglich sogar jährliche Klausuren wird die Arbeitvon Betriebsratsteams professionalisiert und deutlich effizienter."Außerdem könnten so Meinungsbildungsprozesse strukturiert undmögliche Konflikte moderiert werden. "Das geht teilweise so weit,dass externe Berater oder Sachverständige sogar ein Stück weit alsSchlichter oder Mediatoren gegenüber dem Arbeitgeber, aber auchinnerhalb des Gremiums tätig sind", so Sciurba.GS Consult gibt neu zusammengestellten Betriebsratsteams folgende10 Tipps:1.) Klärung der ErwartungshaltungSofort nach der Wahl des neuen Betriebsrates klären die Mitgliederin einem offenen Gespräch, welche Erwartungen sie an das Gremium undan sich gegenseitig haben.2.) Frage der MotivationJedes Betriebsratsmitglied ist sich über seine Motivation imKlaren. Warum habe ich mich in den Betriebsrat wählen lassen und wasgenau bewegt mich individuell?3.) EngagementDie Betriebsräte machen sich Gedanken darüber, zu wie vielpersönlichem Engagement sie im Rahmen ihrer Tätigkeit bereit sind undwo ihre Grenzen liegen.4.) RollenverständnisDas Gremium tauscht sich darüber aus, was von Mitgliedern mitbesonderen Aufgaben wie dem Betriebsratsvorsitzenden oderAusschussvorsitzenden erwartet wird.5.) Erwartungen der BelegschaftDie Belegschaft setzt in der Regel große Hoffnungen in denBetriebsrat. Es wird möglichst zeitnah besprochen, wie dieseErwartungen aussehen und ob innerhalb des Gremiums Einigkeit darüberherrscht.6.) Umgang mit dem ArbeitgeberKonflikte mit der Arbeitgeberseite lassen sich nicht immervermeiden. Wichtig ist, dass offen darüber kommuniziert wird, welcheErwartungen die Unternehmensführung hat und wie damit umgegangenwird. Auch bei der Kommunikation mit der Arbeitgeberseite gibt eseine einheitliche, selbstbewusste Linie.7.) Vorgehen im KonfliktfallIm Betriebsrat selbst kann es aufgrund der vielen verschiedenenPersönlichkeiten und Ziele immer wieder mal zu Auseinandersetzungenkommen. Bereits im Vorfeld werden Handlungsmöglichkeiten für denKonfliktfall besprochen.8.) Festlegung von ZielenUm als Betriebsrat geschlossen auftreten zu können, ist esunerlässlich, Ziele, Themen und Prioritäten des Gremiums vor Beginnder eigentlichen Arbeit gemeinsam zu konkretisieren.9.) Schritt für Schritt handelnNeugewählte Betriebsräte vermeiden es besser, alle anstehendenProbleme auf einmal lösen zu wollen und gehen stattdessen lieber eineSache nach der anderen an. Andernfalls drohen Überforderung undVerdruss.10.) Aneignung der wichtigsten KenntnisseDie neuen Betriebsratsmitglieder machen sich schnell mit denwichtigsten Aspekten des Betriebsverfassungsgesetzes und demArbeitsrecht vertraut. Ohne grundlegende Kenntnisse ist eine Arbeitauf Augenhöhe mit erfahreneren Betriebsräten nur schwer möglich.Betriebsrat hat Recht auf externe UnterstützungDer Einsatz von externen Beratern und Sachverständigen empfiehltsich bei Konflikten und bei sehr anspruchsvollen Sachthemen oder wennausdrücklich ein neutraler Blick von außen gewünscht wird. Häufig derFall ist dies zum Beispiel bei Vereinbarungen zurArbeitszeitgestaltung, zu Vergütungsregelungen oder auch beim Umgangmit psychischen Belastungen am Arbeitsplatz. Das Betriebsverfassungsgesetz räumt Betriebsräten diese Möglichkeit ausdrücklich ein. "Ein wesentlicher Vorteil ist, dass durch den Einsatz von externen Beratern der 'Käfig' der eigenen Sichtweise verlassen wird und die Perspektiven gewechselt werden können", so GS Consult-Geschäftsführer Sciurba. Auch für die Arbeitgeber ist das eine durchaus lohnende Investition. "Aus meiner Sicht werden für 1.000 Euro, die ausgegeben werden, in der Regel rund 2.000 Euro gespart", betont Sciurba. "Wenn praktikable und von allen Seiten akzeptierte Lösungen das Ergebnis sind, ist zudem der inhaltliche Nutzen riesig."