Wenn Bahn oder Bus das Flugzeug abhängen

Berlin (ots) - Es ist bekannt, dass Reisen mit der Bahn oder demBus ökologischer sind als mit dem Flugzeug. Doch es gibt Routen inEuropa, bei denen eine Bahn- oder Busfahrt anstelle des Fliegers auchnoch schneller ist und die Reisezeit um bis zu über drei Stundenverkürzt.GoEuro, die Reiseplattform für Bahn, Bus und Flug, zeigt nunRouten in Europa, die Zeit sparen und umweltfreundlicher sind. Diesewurden unter Berücksichtigung des Flughafen-Transfers, derSicherheitskontrollen am Flughafen, des CO2-Verbrauchs und derReisezeiten ermittelt.Auf der Route London - Paris können Passagiere ihre Reisezeit ummehr als drei Stunden verkürzen, wenn sie statt des Flugzeuges denZug als Transportmittel wählen. Besonders viel CO2 einsparen lässtsich auf der Route Rom - Turin. Sie spart 127 kg CO2 im Vergleich zueiner Flugreise ein. Damit ist diese Strecke die grünste BahnstreckeEuropas.Manchmal überholt sogar der Fernbus das Flugzeug: Die Fahrt vonAmsterdam nach Brüssel dauert 2 Stunden und 45 Minuten mit dem Busund 3,5 Stunden mit dem Flugzeug - das spart 45 Minuten ein.Naren Shaam, Gründer und CEO von GoEuro, sagt:"Während viele Passagiere wissen, dass es umweltfreundlicher ist,mit der Bahn oder dem Bus zu reisen, wissen sie vielleicht nicht,dass es manchmal auch schneller ist als das Fliegen. Mit GoEurokönnen Reisende die gesamten Reisezeiten zwischen Bahn, Bus oder Flugsowie den Preis vergleichen und letztendlich die beste Entscheidungtreffen."Die Top-Routen in Deutschland und Europa, auf denen Bahn oderFernbus schneller als das Flugzeug sind, sowie mehr Informationengibt es unter https://www.goeuro.de/bahn/Über GoEuroGoEuro ist eine Reiseplattform, die es ihren Nutzern ermöglicht,Bahn-, Bus- und Flugverbindungen in ganz Europa zu suchen und zubuchen. In Partnerschaft mit mehr als 600 europäischenTransportunternehmen revolutioniert GoEuro mit mehr Transparenz undeinfacher Buchung die Reiseplanung von Ort zu Ort. Die Nutzererhalten eine Übersicht der besten Bahn-, Bus- und Flugverbindungen,abhängig von Kosten, gesamter Reisezeit und kombiniertenTeilstrecken. Damit entfällt das mühselige Suchen und Vergleichendutzender Webseiten unterschiedlicher Anbieter. Mit GoEuro ist Reiseneinfach, flexibel und persönlich.Beim Reise-Startup mit Sitz in Berlin arbeiten momentan 300Mitarbeiter aus über 40 Ländern. Das im Jahr 2013 gegründeteUnternehmen erhielt Im Oktober 2016 eine Investition von insgesamt 70Millionen US-Dollar von Investoren rund um Silver Lake Kraftwerk undKleiner Perkins Caulfield & Byers. Zu den Investoren zählen unteranderem auch NEA und Goldman Sachs.