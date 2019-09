Wenn Anwohner zur Kasse gebeten werden (VIDEO)

Stuttgart (ots) -SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" am Dienstag,1. Oktober 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen / ModerationHendrike BrenninkmeyerErschließungskosten, die Jahre oder Jahrzehnte später von derStadt erhoben werden, sind für Anwohner mehr als nur ein Ärgernis:Die geforderten Beträge sind oft immens. Ein "Marktcheck"-Zuschaueraus Bad Herrenalb befürchtet, dass er rund 50.000 Euro zahlen soll.In Obrigheim (Pfalz) soll ein "Marktcheck"-Zuschauer 70.000 Euro füreine Straße bezahlen, die bereits vor Jahren fertiggestellt wurde.Sind diese Forderungen tatsächlich rechtens? "Marktcheck" berichtetam Dienstag, 1. Oktober 2019, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Weitere Themen der Sendung:Fehlende Routine - wenn Operationen zu Komplikationen führen Werein künstliches Knie- oder Hüftgelenk benötigt und vor einerOperation steht, sollte sich genau informieren, in welcher Klinik derEingriff vorgenommen werden soll. Denn laut einer Studie führen vieleKliniken Operationen durch, ohne dass sie die vorgeschriebene Anzahlan Eingriffen durchgeführt haben. Daraus können sich Komplikationenergeben, die sich dramatisch auf die Gesundheit der Patientenauswirken.Weintrauben - welche sind gesund und lecker?Ob weiß oder rot: Tafeltrauben können mit Rückständen vonPestiziden belastet sein. Selbst in Bio-Trauben wurdenLebensmittellabors fündig. "Marktcheck" testet verschiedeneTafeltrauben aus Supermärkten und Discountern auf Rückstände gängigerPestizide, Höhe des Schwefeldioxidgehalts und ihren Geschmack.Nachtruhe - wie lassen sich Schlafstörungen vermeiden?Mit schlechtem Schlaf kämpfen viele Menschen. Hilft ein GläschenWein vor dem Schlafen gehen oder müssen es Schlafmittel sein? Wieriskant ist die dauerhafte Einnahme dieser Mittel?"Marktcheck"-Gesundheitsexperte Dr. Lothar Zimmermann informiert.Handwerkerstichprobe - Elektroantrieb für´s GaragentorEin Garagentor mit Elektroantrieb ist bequem. Bei einerHandwerkerstichprobe beobachtet "Marktcheck" verschiedene Betriebebei der Nachrüstung eines Garagentors auf elektrischen Antrieb. Wirdfachmännisch gearbeitet?"Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Informationen unter SWR.de/marktcheck.ARD Mediathek: Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlungunter www.ARDmediathek.de und unter www.SWR.de/marktcheck sowie aufYouTube (www.youtube.com/marktcheck) zu sehen. Fotos beiwww.ARD-foto.deInformationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterhttp://x.swr.de/s/marktcheckstrassenerschliessungPressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell