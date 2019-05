Wenn Ärzte zu Patienten werden / 122. Deutscher Ärztetag fordert wirksame Maßnahmen zur Stärkung der ärztlichen Gesundheit

Berlin (ots) - Ärztinnen und Ärzte arbeiten am Limit und damit aufKosten ihrer eigenen Gesundheit. Der 122. Deutsche Ärztetag inMünster hat sich deshalb intensiv mit dem Thema Ärztegesundheitbeschäftigt und zusammen mit namhaften Referenten beraten, wogesundheitliche Belastungen für Ärzte liegen, wie die beruflichenRahmenbedingungen geändert und welche Präventionsmaßnahmen ergriffenwerden müssen.Dabei wurde deutlich, dass Personalnot, Arbeitsverdichtung undWettbewerbsdruck zu körperlicher und auch emotionaler Überlastung vonÄrzten führen. Betroffen sind Ärzte aus den verschiedenstenVersorgungsbereichen des Gesundheitswesens. Unter Krankenhausärztenbeklagten bei einer Befragung durch den Marburger Bund drei Vierteleine berufliche Überlastung. In einer weiteren Befragung gab einFünftel der Krankenhausärzte an, zu erwägen, ihre ärztliche Tätigkeitaufzugeben. Auch unter niedergelassenen Ärzten fühlen sich vieleausgebrannt, wie eine Befragung der KassenärztlichenBundesvereinigung aus dem Jahr 2018 zeigt. Eine Studie derBerufsgenossenschaft für Gesundheits¬dient und Wohlfahrtspflegestellte ebenfalls im Jahr 2018 einen zunehmenden beruflichen Druckinsbesondere auf junge Ärztinnen und Ärzte fest.Auf dem Ärztetag legte Prof. Dr. Monika Rieger von der UniversitätTübingen die gesamte Bandbreite der physischen und psychischenBelastungen dar, denen Ärzte im Beruf ausgesetzt sind. Sie gab zudemeinen Überblick über die gesundheitliche Situation von Ärzten undstellte Möglichkeiten einer präventiven Arbeits¬gestaltung vor. "Waskönnen wir für unsere Gesundheit tun?" Antworten auf diese Frage gabProf. Dr. Harald Gündel vom Universitätsklinikum Ulm. Ein Ansatz isthier das Betriebliche Gesundheitsmanagement, bei dem es um einesystematische und nachhaltige Gestaltung von gesundheitsförderlichenStrukturen und Prozessen geht. Dr. Klaus Beelmann, GeschäftsführenderArzt der Ärztekammer Hamburg, stellte Interventionsprogramme derLandesärztekammern für suchtkranke Ärztinnen und Ärzte vor.In mehreren Beschlüssen forderte der 122. Deutsche Ärztetag vonden Arbeitgebern im Gesundheitswesen unter anderemgesundheitsgerechtere Arbeitsbedingungen. Die Arbeits-schutzregelnmüssten konsequent eingehalten und das betrieblicheGesundheitsmanagement gestärkt werden. Die zuständigen Behörden sindaufgerufen, die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes im ärztlichenDienst der Kliniken regelmäßig zu überprüfen. Auch sollten Ärzte vonVerwaltungstätigkeiten entlastet werden. Personalschlüssel müsstenzudem so gestaltet werden, dass jederzeit eine patienten- undaufgabengerechte Versorgung möglich sei. Erforderlich seien außerdemflexible Arbeitszeitmodelle und weitere Maßnahmen zur besserenVereinbarkeit von Beruf und Privatleben. An den Gesetzgeber richteteder Ärztetag unter anderem die Forderungen, die gesetzlichen undökonomischen Rahmenbedingungen für gesundheitsverträglicheArbeitsbedingungen zu schaffen sowie den freiberuflichen Charakterder ärztlichen Tätigkeit zu stärken. An die medizinischen Fakultätenappellierte der Ärztetag, die Themen Resilienz und Stressbewältigungals Teil der ärztlichen Ausbildung in das Studium aufzunehmen.Ärzte vor Gewalt schützenNeben Stress und schwierigen Arbeitsbedingungen stellt Gewaltdurch Patienten bzw. Angehörige eine unmittelbare Bedrohung für dieGesundheit von Ärzten und ihren Mitarbeitern dar. Ärzte ausverschiedenen Versorgungsbereichen berichteten auf dem Ärztetag überkörperliche und verbale Gewalt, unter anderem in den Notaufnahmen, inHausarztpraxen oder bei Notfalleinsätzen. Ärztekammern bieten Hilfeund spezielle Präventionsangebote an. Diese Maßnahmen müssen nach demWillen des 122. Deutschen Ärztetages aber durch einenstrafrechtlichen Schutz Hilfeleistender ergänzt werden. Konkretforderten die Abgeordneten des Deutschen Ärztetages den Gesetzgeberauf, den strafrechtlichen Schutz für Hilfeleistende beiUnglücksfällen, gemeiner Gefahr oder Not zu erweitern. Ein vomBundesgesundheitsministerium eingeholtes Rechtsgutachten hat dieNotwendigkeit einer solchen Gesetzesänderung bestätigt.Pressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell