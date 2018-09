Weniger verspätete Flugzeuge im Ferienmonat Juli am Hamburg Airport

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

HAMBURG (dpa-AFX) - Im Ferienmonat Juli ist die Zahl der nach 23.00 Uhr am Hamburger Flughafen gestarteten und gelandeten Flugzeuge zurückgegangen.



170 Fälle bedeuteten sechs Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Fast die Hälfte der Verspätungen zwischen 23.00 Uhr und 24.00 Uhr sei auf die Überlastung des europäischen Luftraums zurückzuführen gewesen, teilte der Airport in seinem Monatsbericht mit. In Hamburg dürfen Flugzeuge nur wenn es unvermeidbar ist nach 23.00 Uhr ankommen oder abheben und müssen dafür höhere Gebühren entrichten. Zwischen 24.00 Uhr und 6.00 Uhr gilt eine Nachtflugverbot.

Im ersten Halbjahr 2018 wurde für 577 Flüge die Verspätungsregelung in Anspruch genommen, 42 Prozent betrafen die erste Viertelstunde nach 23.00 Uhr. In Berichtszeitraum seien 26 Tage von extremen Wetterlagen geprägt gewesen, die den Flugverkehr beeinträchtigen, teilte der Flughafen mit. 2017 waren 1038 verspätete Flüge registriert worden. Von Januar bis Ende Juli fertigte der Flughafen knapp 10 Millionen Passagiere ab.

Mit einem Antrag der rot-grünen Koalition zum Schutz vor Fluglärm werden sich am Donnerstag die Mitglieder des Umweltausschusses auseinandersetzen, wie eine Sprecherin der Grünen-Fraktion sagte./akp/DP/men