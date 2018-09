Weniger tödliche Arbeitsunfälle im ersten Halbjahr 2018 - Verdachtsanzeigen wegen hellem Hautkrebs nehmen weiter zu

Berlin (ots) - Die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle ist im erstenHalbjahr 2018 gesunken. Das geht aus vorläufigen Zahlen derBerufsgenossenschaften und Unfallkassen hervor, die ihr Verband, dieDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) heute veröffentlichthat. Danach starben 206 Beschäftigte durch einen Arbeitsunfall, 17weniger als im ersten Halbjahr 2017. Die Zahl der meldepflichtigenArbeitsunfälle stieg dagegen um rund 2 Prozent auf 441.295. WenigVeränderung gab es bei den Wegeunfällen: 96.603 Versicherte hatteneinen Unfall auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause zurück, 312weniger als in den ersten sechs Monaten 2017. 8.735 Versicherteerhielten erstmals eine Rente aufgrund eines Arbeits- oderWegeunfalls (Vorjahr: 8.892).Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 wurde den Trägern dergesetzlichen Unfallversicherung der Verdacht auf eine Berufskrankheithäufiger angezeigt. Insgesamt gab es 40.024 Verdachtsanzeigen, einPlus von rund 4 Prozent. Ein großer Teil des Anstiegs entfiel aufFälle von hellem Hautkrebs und Lärmschwerhörigkeit.Einen Rückgang von über 7 Prozent verzeichneten die Unfallkassenbei den Schulunfällen. In den ersten sechs Monaten des Jahres hatten585.607 Versicherte einen Unfall beim Besuch einer Kita, Schule oderHochschule. Die Zahl der Schulwegunfälle sank um 794 auf 52.695. 5Schulunfälle und 16 Schulwegunfälle endeten tödlich (2017: 12 bzw.13). 378 Versicherten erhielten erstmals eine Unfallrente, 57 mehrals im ersten Halbjahr 2017.Hinweis:Die Statistiken umfassen nicht die Arbeits- und Wegeunfälle sowieBerufskrankheiten in der Landwirtschaft. Diese werden von derSozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau erfasst.Pressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen030-130011410presse@dguv.deOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuell