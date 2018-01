Mainz (ots) -In Initiativen, Gemeinderäten und Unternehmen zeigen immer mehrMenschen, dass es angesichts von Klimawandel, Ressourcenknappheit undUmweltzerstörung angeraten ist, anders zu konsumieren und zuproduzieren. Am Samstag, 6. Januar 2018, 17.35 Uhr, berichtet "planb" im ZDF über "Weniger ist mehr - Vom Glück anders zu wirtschaften".Der Film von Denise Dismer stellt Ekaterina "Mimi" Polyakova vor,eine YouTuberin, deren Videos unter dem Namen "Minimal Mimi" bis zu70.000 Mal angeklickt werden. Die 28-Jährige zeigt derInternet-Community ihre minimalistisch eingerichtete Wohnung,präsentiert langlebige Outfits, gibt Tipps zu plastikfreiem Einkaufund veröffentlicht Anleitungen zur Herstellung von umweltfreundlichenKörperpflegeprodukten. Dieser selbst gewählte Minimalismus ist fürdie Protagonistin kein Verzicht, sondern eine bessere Art zu leben.Was Mimi im Kleinen versucht, kann auch in Gemeinden und Städtenfunktionieren: In der französischen Gemeinde Ungersheim, einer "Stadtim Wandel" als Teil des internationalen Netzwerks der "TransitionTowns", initiiert der Bürgermeister zahlreiche Veränderungen:Öffentliche Gebäude werden weitgehend mit regenerativer Energieversorgt, die Gemeinde baut Bio-Gemüse an und fördert ehrenamtlichesEngagement der Bürger. Denn auch der soziale Austausch gehört zueinem bewussten, glücklichen Leben dazu.Im englischen Totnes demonstriert Rob Hopkins, Gründer der"Transition Town"-Bewegung, wie auch ein Unternehmen nachhaltig undsozial geführt werden kann. 2013 gründete er mit anderen dieNew-Lion-Brauerei - heute ist sie profitabel und ein Vorbild fürviele Unternehmen, die anders wirtschaften wollen.https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/http://planb.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planbPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell