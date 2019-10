Weniger ist mehr - So machen Sie Ihren Garten winterfest und tierfreundlich (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Gartenbesitzer scharren schon wieder mit den Hufen. Denn dieGartensaison ist fast vorbei und man möchte seine grüne Oasenatürlich winterfest machen - also Bäume und Pflanzen zurückschneidenund vor der kalten Jahreszeit nochmal richtig aufräumen. Allerdingstun Gärtner sich, ihrem Garten und auch der Tierwelt mit diesemvorschnellen Aktionismus keinen Gefallen. Warum das so ist undweshalb der Garten ruhig mal ein bisschen unordentlich sein kann,weiß Oliver Heinze.Sprecher: Alle, die jetzt schon stöhnen, wenn sie an dieanstehende Gartenarbeit denken, können aufatmen. Denn vor allem imHerbst sollte man den Garten in Ruhe lassen, so NABU-GartenexpertinMarja Rottleb.O-Ton 1 (Marja Rottleb, 16 Sek.): "Man sollte keine Staudenzurückschneiden. Gut ist es, wenn man hohes Gras stehen lässt. Und imGemüsegarten kann man sich das Umgraben sparen. Da säht man einfacheine Gründüngung ein, wie zum Beispiel Feldsalat oder Spinat. Dannist der Boden bedeckt und behält seine Fruchtbarkeit."Sprecher: Denn überall dort überwintern Igel, Siebenschläfer undInsekten. Vor allem Insekten suchen sich mit Vorliebe die Stengel undBlätter von Stauden als Winterquartier aus und nutzen raueBaumrinden, Fassadenbegrünungen oder einen Teich, um durch die kalteJahreszeit zu kommen.O-Ton 2 (Marja Rottleb, 10 Sek.): "Und wenn man so ein bisschenVielfalt im Garten hat, dann macht man auch was für die Hummeln, weildie ganz gerne in verlassenen Mäusenestern überwintern. Und natürlichauch Wildbienen-Nisthilfen."Sprecher: ...sogenannte Insektenhotels, die man überall kaufenkann. Hier aber bitte darauf achten, dass sie vom NABU oder anderenInitiativen zertifiziert sind. Für Vögel sollte man einigeFutterstationen ganzjährig stehen lassen und auch hier bestimmtePflanzen nicht zurückschneiden.O-Ton 3 (Marja Rottleb, 25 Sek.): "Zum Beispiel welche mit Beerenoder Früchten dran wie zum Beispiel Rosen mit ihren Hagebutten oderden Weißdorn. Es gibt auch Stauden mit Samen, die Vögel sehr gerneannehmen - zum Beispiel die wilde Karde oder Disteln oder auch maleine Aster. Dann mögen die ganz gerne Verstecke in Hecken. Und mankann den Vögeln auch im Winter Wasser anbieten. Man muss nur daraufachten, dass es immer sauber ist, damit sich die Vögel nicht mitKrankheiten anstecken können."Sprecher: Laub, Reisig oder Totholz sollte man nicht verbrennen,sondern lieber in einer windstillen Ecke sammeln und damit Igeln einWinterquartier anbieten. Abgestorbene Pflanzenreste sollten Gärtnerdann erst Ende Mai zurückschneiden.O-Ton 4 (Marja Rottleb, 11 Sek.): "Damit die Insekten bis zumSchluss da drin überwintern können. Und wenn man das geschnitten hat,dann legt man das Schnittgut am besten zur Seite und wartet bis dieInsekten ausgeschlüpft sind. Also man kann sich entspanntzurücklehnen und den Herbst genießen."Abmoderationsvorschlag:Ein bisschen Unordnung hat noch keinem Garten geschadet. ImGegenteil - Sie helfen der Natur und vielen Tieren, die einenUnterschlupf für den Winter brauchen. Und statt aufzuräumen, könnenSie lieber die tollen Herbsttage genießen. Mehr Infos gibt's imInternet unter nabu.de.Pressekontakt:Silvia TeichPressereferentinNABU - Naturschutzbund Deutschland e.V.BundesgeschäftsstelleCharitéstraße 310117 BerlinTel: +49(0)30.28 49 84-15 88silvia.teich@NABU.dewww.NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell