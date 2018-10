Weniger großvolumige Portfoliotransaktionen - Hotelinvestmentmarkt 2018 über dem langjährigen Schnitt

Frankfurt (ots) - Investments in deutsche Hotelimmobiliensummierten sich in den ersten drei Quartalen 2018 auf insgesamt 2,82Mrd. Euro, realisiert mit 75 Transaktionen. 63% des Volumensentfielen auf deutsche Anleger. Käufer aus Großbritannien undFrankreich waren die aktivsten ausländischen Investoren. Bei 11Transaktionen investierten sie insgesamt 470 Mio. Euro. Über dieHälfte des Transaktionsvolumens ging auf das Konto institutionellerInvestoren. Hotelbetreiber, Immobilienfirmen/Entwickler, PrivateEquity / REITs und Privatpersonen kamen zusammen auf rund 1,1 Mrd.Euro.Das Dreivierteljahresergebnis entspricht im Vergleich zum Vorjahreinem leichten Rückgang von 8%, bleibt jedoch 12% bzw. 85% über demFünf- und Zehnjahresdurchschnitt. Die Top 5 - Transaktionen, allesamtim dreistelligen Millionenbereich, machten knapp 950 Mio. Euro aus,entsprechend einem Drittel des Gesamtvolumens."Das Interesse an Hotelimmobilien ist ungebrochen hoch. Geprägtwird die aktuelle Investmentaktivität durch einen starkdiversifizierten Käuferkreis, sowohl in Bezug auf die Herkunft alsoauch den Investorentyp. Die weiterhin lockere Geldpolitik, stetigsteigende Übernachtungszahlen in den meisten Großstädten sowie dieanhaltend guten Leistungsergebnisse vieler Hotels unterstützen dieNachfrage", so Stefan Giesemann, Executive Vice President der JLLHotels & Hospitality Group. Giesemann weiter: "In Anbetracht der inder Regel sehr aktiven letzten drei Monate mit Realisierungzahlreicher, derzeit noch in der Verhandlungsphase befindlichenTransaktionen, wird der Fünfjahresschnitt von 3,6 Mrd. Euro deutlichübertroffen werden. Ob am Schluss auch ein Ergebnis jenseits der 4Mrd. - Marke bilanziert werden kann, hängt davon ab, wieviel vondieser Transaktionspipeline tatsächlich erfolgreich bis 31. Dezemberabgearbeitet sein wird."Zwischen Januar und Ende September wurden insgesamt 65Hotel-Einzeltransaktionen in einer Größenordnung von insgesamt ca.2,2 Mrd. Euro abgeschlossen. Damit lag das Volumen 20% höher als imVorjahr (Q1- 3 2017: 1,8 Mrd. Euro mit 61 Transaktionen). Auf 34 Mio.Euro leicht zugelegt hat dabei die durchschnittlicheTransaktionsgröße.Im Portfolio-Segment wechselten im Dreivierteljahreszeitraum 10Hotels in einer Größenordnung von zusammen 644 Mio. Euro dieEigentümer (Q1-3 2017: 13, für 1,3 Mrd. Euro). Der mit 50 % sehrdeutliche Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist im Besonderen auf dasAusbleiben einer großvolumigen Portfolio-Transaktion zurückzuführen:Vor einem Jahr wechselte mit fast einer halben Milliarde Euro dasInterconti Portfolio (mit 11 Hotels allein in Deutschland) denEigentümer und pushte so das Gesamtergebnis. Solche Größenordnungensind bis dato in 2018 nicht zu notieren.Pressekontakt:Dorothea Koch, Tel. 069 2003 1007, dorothea.koch@eu.jll.comOriginal-Content von: Jones Lang LaSalle SE (JLL), übermittelt durch news aktuell