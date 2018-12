Weniger deutsche Firmen in Russland - aber mehr Investitionen

MOSKAU (dpa-AFX) - Westliche Sanktionen und die schwächelnde Wirtschaft lassen die Zahl der deutschen Firmen in Russland weiter sinken.



Das teilte die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer (AHK) am Donnerstag in Moskau mit. Seit Ende 2017 sei die Zahl der Firmen mit deutschem Kapital in Russland von 4965 um 6,1 Prozent auf 4661 gesunken.

Der seit Jahren andauernde Rückgang werde aber durch "die Qualität des Engagements kompensiert" - zum Beispiel durch steigende Investitionen, sagte AHK-Vorstandschef Matthias Schepp. Nach Zahlen der Bundesbank investierten deutsche Firmen 2017 mehr als 1,6 Milliarden Euro in Russland. In den ersten drei Quartalen 2018 waren es mehr als zwei Milliarden Euro. Nach mehreren Jahren Rückgang hat auch der bilaterale Handel seit 2017 wieder mit großen Sprüngen zugelegt.

Die EU, die USA und andere Staaten halten seit 2014 Sanktionen aufrecht, weil Russland die ukrainische Halbinsel Krim annektiert hat und verdeckt Krieg im Osten der Ukraine führt. Neben diesen Strafmaßnahmen bremsen aber auch fehlende Reformen und die große Abhängigkeit von Energieexporten die russische Wirtschaft./fko/DP/mis