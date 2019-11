Weniger Zeitdifferenzen - Arzneimittelverfügbarkeit besser abstimmen

Berlin (ots) - Anlässlich der derzeit geführten Debatte um den Sonderfall einerPatientenversorgung mit noch nicht in der EU zugelassenen Arzneimitteln sagtBPI-Hauptgeschäftsführer Dr. Kai Joachimsen:"Alle Beteiligten sollten sich erinnern, dass Patienten aufgrund derRechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ("Nikolausurteil") bei einerlebensbedrohlichen Erkrankung unter bestimmten gesetzlich definiertenVoraussetzungen einen Versorgunganspruch gegenüber ihrer Krankenkasse auch dannhaben, wenn das Arzneimittel unter anderem dafür nicht oder noch nichtzugelassen ist. Voraussetzung ist natürlich, dass eine Aussicht auf eine Heilungoder spürbare Verbesserung der Erkrankung besteht.Die derzeitige Debatte geht daher insgesamt am Kern des Problems vorbei.Patienten sind heute etwa durch das Internet schneller und viel besser alsfrüher darüber informiert, wenn Arzneimittel, die ihnen möglicherweise helfenkönnten, irgendwo auf der Welt zugelassen werden. Insofern sind Situationen, indenen Arzneimittel in einer Region der Welt bereits verfügbar sind und in eineranderen nicht, zunehmend schwierig zu handhaben. Das Problem verstärkt sich, jelänger dieses Ungleichgewicht besteht und trifft insbesondere zu, wenn es sichum Arzneimittel mit einem hohen therapeutischen Bedarf handelt.Alle Akteure sind daher aufgerufen, das ihnen Mögliche zu tun, zur Nivellierungdieser Zeiträume beizutragen. Wenn Arzneimittel in den großen Weltregionen mitweniger Zeitdifferenzen zugelassen werden und damit regulär verfügbar sind,verkleinert sich die aktuelle Problemlage erheblich."Kontakt:Andreas Aumann (Kommissarischer Pressesprecher), Tel. 030 27909-123,aaumann@bpi.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/21085/4451106OTS: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen IndustrieOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell