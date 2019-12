Weniger Zahnfüllungen, mehr Z-MVZ... / KZBV-Jahrbuch 2019 mit fundierten Versorgungsdaten

Köln/Berlin (ots) - Eine flächendeckende, wohnortnahe und patientenorientierteVersorgung sicherzustellen, ist DIE zentrale Aufgabe der KassenzahnärztlichenBundesvereinigung (KZBV). Dafür bedarf es adäquater rechtlicherRahmenbedingungen, aber auch verlässlicher Zahlen, Daten und Fakten. DieseInformationen zum Leistungsgeschehen werden in aufwändigen Verfahren erhoben,aufbereitet und als wissenschaftliche Auswertungen im Jahrbuch der KZBVveröffentlicht.Zahnfüllungen weiter rückläufigSo bestätigt die aktuelle Ausgabe des Jahrbuchs den weiter rückläufigen Trend inder Füllungstherapie: Die Gesamtzahl der Füllungen sank im Jahr 2018 um 1,7Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 49,7 Millionen - ein Indiz für die weitereVerbesserung der Mundgesundheit und das Ergebnis der erfolgreichenUmorientierung hin zu präventionsorientierter Versorgung.Fortgesetzter Aufwärtstrend bei PflegekooperationenEin großes Augenmerk legt der Berufsstand auf Patientengruppen mit besonderemBehandlungsbedarf wie Pflegebedürftige und Menschen mit einer Beeinträchtigung.Seit dem Jahr 2014 können spezielle Kooperationsverträge mit Pflegeeinrichtungengeschlossen werden, die Zahnärzten eine systematische Betreuung vor Ortermöglichen. Die Zahl der Verträge ist im Vorjahresverglich noch einmalgestiegen und lag Ende 2018 bei 4.331. Daraus ergibt sich ein Abdeckungsgrad vonbundesweit rund 30 Prozent. Auch die Besuchszahlen bei der aufsuchendenBetreuung sind in diesem Zeitraum um fast 2 Prozent auf etwa 936.000 nochmalsgestiegen. Der positive Trend bei Verträgen und Besuchen setzt sich auch nachden neuesten Zahlen weiter fort. Weitere Informationen dazu finden Sie hierhttps://www.kzbv.de/versorgung-von-pflegebeduerftigen-und-menschen.21.de.htmlZunahme rein zahnärztlicher VersorgungszentrenRein zahnärztliche Medizinische Versorgungszentren (Z-MVZ) unter Kontrolle vonFremdinvestoren stehen für die Gefahr einer versorgungsschädlichenKommerzialisierung des Gesundheitswesens. Im Jahr 2018 stieg die Zahl der MVZ imVorjahresvergleich nochmals von 458 auf 658 an. Nach aktuellen Stand gibt essogar bereits 907 MVZ. Diese erzeugen eine Sogwirkung auf niederlassungs- undanstellungswillige junge Zahnärztinnen und Zahnärzte in Ballungsgebieten undlassen in Kombination mit dem demografischen Wandel Engpässe auf dem Land und instrukturschwachen Gebieten entstehen. Durch eine spezielle Regelung imTerminservice- und Versorgungsgesetz ist es zuletzt zwar gelungen, dieGründungsbefugnis von Kliniken für Z-MVZ einzuschränken. Wie sich das aber aufdie weitere Entwicklung auswirkt, bleibt abzuwarten. Die KZBV überwacht denKomplex engmaschig und steht mit dem Gesetzgeber im fortgesetzten Dialog.Weitere Informationen dazu finden Sie hierhttps://www.kzbv.de/zahnmedizinische-versorgungszentren.1071.de.htmlAussagekräftige Daten dank ZäPPMit dem neuen Zahnärzte-Praxis-Panel - kurz ZäPP - werden seit dem Jahr 2018aussagekräftige, belastbare Daten über die Rahmenbedingungen und diewirtschaftliche Entwicklung der Praxen gewonnen. Rund 4.700 Erhebungsbögen sindeingegangen, was einer Rücklaufquote von fast 13 Prozent entspricht. Damit warZäPP bereits im ersten Jahr ein großer Erfolg. Das Jahrbuch 2019 stelltausgewählte Ergebnisse der ersten Erhebungswelle vor. Die Abgabefrist für daslaufende ZäPP endet am 31. Januar 2020. Weitere Informationen dazu finden Siehier https://www.kzbv.de/zahnaerzte-praxis-panel-zaepp.921.de.htmlZahnärztlicher Beruf anhaltend attraktivAn qualifiziertem Nachwuchs mangelt es dem Berufsstand weiter nicht: Im Jahr2018 lag die Zahl der Approbationen mit 2.210 noch einmal höher als im Vorjahr.2.167 Studierende haben sich in diesem Zeitraum an Universitäten für Zahnmedizineingeschrieben.Jahrbuch 2019 - Hintergrund und BezugsquellenDas von der Abteilung Statistik erarbeitete Jahrbuch ist seit langem etabliertesStandardwerk für Informationen und fundierte Erhebungen im Bereich Zahnmedizin.Die Ausgabe 2019 enthält unter anderem Tabellen und Grafiken aus den BereichenGesetzliche Krankenversicherung, zahnärztliche Versorgung, Zahnarztzahlen sowiePraxisentwicklung und kann auf der Website der KZBV unterhttps://www.kzbv.de/printprodukte-bestellen.500.de.html bestellt werden. DieVollversion kann im pdf-Format kostenfrei abgerufen werden. PostalischeBestellungen sind möglich unter:Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, KdöR Abt. Statistik Universitätsstr. 7350931 KölnBestellungen per E-Mail bitte an statistik@kzbv.de. Bestellungen per Fax könnenunter 0221/4001-180, per Telefon unter 0221/4001-215 bzw. -216 aufgegebenwerden.Pressekontakt:Kai FortelkaTel: 030 28 01 79 27E-Mail: presse@kzbv.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/12264/4469918OTS: Kassenzahnärztliche BundesvereinigungOriginal-Content von: Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, übermittelt durch news aktuell