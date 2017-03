Weniger Verbrennung - mehr Recycling: Neues Verpackungsgesetz kann Startschuss für Rohstoffwende sein

Bonn (ots) - Heute verabschiedet der Bundestag in dritter Lesungdas Verpackungsgesetz. Nach den Worten von Bernhard Reiling,Präsident des bvse-Bundesverbandes Sekundärrohstoffe und Entsorgung(bvse), geht es darum, dass Deutschland sich für eine "ökonomischerfolgreiche und nachhaltige Zukunft" optimal aufstellt. "DieEntscheidung für ein Verpackungsgesetz ist eine wichtigeWeichenstellung für mehr Recycling, weniger Verbrennung und für einenachhaltige Kreislaufwirtschaft," betont Reiling.Dazu stellt bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock fest: "Gerademittelständische Unternehmen können dazu mit ihrem Know-how einenwichtigen Beitrag leisten. Insbesondere die Erhöhung derRecyclingquote für Kunststoffverpackungen ist ein zukunftsweisenderSchritt. Die Quote für Kunststoffverpackungen soll bis zum Jahr 2022von heute 36 Prozent auf 63 Prozent steigen. Das ist technischmachbar und sowohl aus ökonomischer wie auch aus ökologischer Sichtsinnvoll," zeigt sich der Hauptgeschäftsführer des mittelständischenRecyclingverbandes überzeugt.Schon jetzt löst die Aussicht auf ein Verpackungsgesetz mithöheren Recyclingquoten Zukunftsinvestitionen in der Branche aus. Sosind neue Sortieranlagen in Betrieb genommen worden oder seien inPlanung und bestehende Anlagen würden aufgerüstet.Um eine umfassende Rohstoffwende durch mehr Ressourcenschonung,Recycling und eine effiziente Sekundärrohstoffwirtschaft erfolgreichumzusetzen, müsse nach Ansicht des bvse jedoch der Einsatz vonSekundärrohstoffen in der gewerblichen und industriellen Produktionforciert werden.Es sei daher in allen relevanten Bereichen zu prüfen, obSekundärrohstoffe eingesetzt werden können. bvse-Präsident Reiling:"Die Vorteile liegen auf der Hand: Der Einsatz von Sekundärrohstoffenschont natürliche Ressourcen, spart Energie und verringert denCO2-Ausstoß."Aber auch die Verwendung von Recyclingprodukten liegt im Fokus desRecyclingverbandes. Der bvse weist darauf hin, dass im Straßen- oderim Haus- und Gebäudebau, beim Handwerk, der Industrie oder derVerwaltung qualitativ ausgezeichnete Recyclingprodukte mit denvielfältigsten Verwendungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen."Trotzdem gibt es immer noch eine zu große Zurückhaltungöffentlicher wie privater Auftraggeber, Recyclingprodukteeinzusetzen. Die öffentliche Hand sollte bei ihren Auftragsvergabendaher mit gutem Beispiel vorangehen und die Diskriminierung vonRecyclingprodukten, beispielsweise in Ausschreibungen, ausschließen",fordert bvse-Präsident Bernhard Reiling.Pressekontakt:Pressesprecher:Jörg Lacherbvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V.fon: +49 (0)228 988 49-27mail: presseinfo@bvse.deinternet: www.bvse.deOriginal-Content von: BVSE Bundesverband Sekund?rrohstoffe und Entsorgung e.V., übermittelt durch news aktuell