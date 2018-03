Weniger Umzüge, weniger Mieterhöhungen

Liebe Leser,

gute Gründe für einen Umzug gibt es viele. Ein gutes Argument gegen Umzüge ist aber, dass langjährige Mieter in vielen Fällen deutlich weniger Miete zahlen, wenn sie länger in ihrer Wohnung bleiben.

Laut einer Untersuchung des Wohnungsportals “immowelt.de” steigen die Mietkosten stetig an. Wer also in einer klassischen Familienwohnung mit 80 bis 120 Quadratmetern lebt, kann je nach Großstadt tausende Euro ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.