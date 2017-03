Weniger Streitfälle bei den Kfz-Schiedsstellen (FOTO)

Bonn (ots) -Um sechs Prozent zurückgegangen ist die Zahl der Anträge bei denbundesweit 100 Kfz-Schiedsstellen. Das ergab die ZDK-Bilanz 2016. Vonden insgesamt 10 537 Anträgen (11 216 in 2015) wurden 88,6 Prozent (9340) im Vorverfahren auf kurzem Weg zwischen Schiedsstelle, Kunde undKfz-Betrieb geregelt.Lediglich 1 197 Anträge (11,4 Prozent) gelangten vor eineSchiedskommission. Davon endeten 554 Fälle (46,3 Prozent) mit einemVergleich. In 184 Fällen (15,4 Prozent) entschied die Kommission fürden Antragsteller, in 242 Fällen (20,2 Prozent) gegen ihn. Dierestlichen 217 Verfahren waren bis zum Jahresende 2016 noch nichtabgeschlossen gewesen.Auch im Jahr 2016 bezogen sich die meisten Anträge (8 704 oder82,6 Prozent) auf Reparatur und Wartung. Die Kunden bemängelten nichtnachvollziehbare oder vermeintlich zu hohe Rechnungen, unsachgemäßeArbeit sowie nicht in Auftrag gegebene und trotzdem durchgeführteArbeiten.Bei den insgesamt 1 833 Anträgen an dieGebrauchtwagen-Schiedsstellen standen technische Fahrzeugmängel ganzoben auf der Liste, gefolgt von Unfallschäden. Fast keine Bedeutungmit nur 27 Fällen hatten fehlerhaft angegebene Gesamtfahrleistungen."Das gut funktionierende, freiwillige Schlichtungsverfahren imKfz-Gewerbe gibt es bereits seit 1970", betontZDK-Hauptgeschäftsführer Axel Koblitz. "Aufgrund der Vorschriften desVerbraucherstreit-Beilegungsgesetzes gewinnt es neue Bedeutung."Demnach müssen Kfz-Betriebe seit 1. Februar 2017 darüber informieren,ob sie an Streitbeilegungsverfahren vor einerVerbraucherschlichtungsstelle teilnehmen. "Die Innungsbetriebe könnenihren Kunden empfehlen, im Streitfall auf die branchenspezifischenKfz-Schiedsstellen zurückzugreifen." Dort kümmern sich Fachleute umden Streitfall. Zur Schiedskommission gehören Vertreter desKfz-Gewerbes und des ADAC sowie ein öffentlich bestellter undvereidigter Kfz-Sachverständiger der Deutschen Automobil Treuhand(DAT). Geht es um Reparaturaufträge, ergänzt der Sachverständigeeiner anerkannten Prüforganisation das Team. Die Leitung übernimmtein zum Richteramt befähigter Vorsitzender.Die Wege sind kurz, die Schlichtung ebenso. Nach ein bis dreiMonaten gibt es eine Entscheidung. Vor Gericht dauert das Verfahrenin der ersten Instanz in der Regel bis zu zwölf Monate.Ausschlaggebend für die jeweils zuständige Kfz-Schiedsstelle ist derGeschäftssitz der Werkstatt oder des Autohauses. Die Anrufung ist miteinem Formblatt unkompliziert. Zu finden ist es auf der Internetseitewww.kfz-schiedsstellen.de. Dort sind die Schiedsstellen nachBundesländern gelistet.Den kostenlosen Service der Streitbeilegung können alle Kundennutzen, die einem Mitgliedsbetrieb der Kfz-Innung ihr Vertrauenschenken. Zu erkennen sind sie am blau-weißen Meisterschild.Pressekontakt:Ulrich KösterZDK-PressesprecherTel.: 0228/ 91 27 270E-Mail: koester@kfzgewerbe.deOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell