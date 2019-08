Weniger Streit: Spülmaschine und Saugroboter sind Beziehungsretter (FOTO)

Berlin (ots) -"Welches Haushaltsgerät ist am ehesten geeignet, Streit um dasThema Saubermachen zu vermeiden?" Diese Frage hat Kantar EMNID imAuftrag von Testberichte.de (www.testberichte.de) über 1.000 Menschenin Deutschland gestellt. Für ein knappes Viertel (24,4 Prozent) derBefragten ist die Antwort eindeutig: Die Spülmaschine ist derFriedensstifter Nummer Eins unter den Haushaltsgeräten.Insbesondere bei jungen Leuten: Spülmaschine ist FriedensstifterNummer 1Auffällig: Bei jungen Leuten (16 bis 24 Jahre) sind es sogar fastein Drittel (31,9 Prozent), für die eine Spülmaschine nicht nur demReinigen von Geschirr dient, sondern auch als Beziehungsretter. Beiimmerhin 10,2 Prozent der Befragten sorgt ein Saugroboter dafür, dassder Haussegen nicht schief hängt. Auch hier ist der Wert bei den 16bis 24-jährigen mit 15,6 Prozent unter allen Altersgruppen amhöchsten."Streit ums Saubermachen unvermeidbar": Für 9 Prozent bleibtPutzen ein ÄrgernisWeniger technikbegeistert sind 18,4 Prozent der Befragten: Ihnenkann kein Haushaltsgerät dabei helfen, Streit zu vermeiden;schließlich müsse man beim Saubermachen grundsätzlich selbst Handanlegen. Noch pessimistischer sind 8,7 Prozent der Befragten: Für sieist der Streit in einer Partnerschaft beim Saubermachenvorprogrammiert; da hilft kein noch so modernes Gerät.Akkustaubsauger und Fenstersauger am populärsten, gefolgt vonDampfbesen und SaugroboternGanz unabhängig von einem möglichen Zwist darüber, wer wann wieviel zuhause putzt: Welche modernen Geräte werden für die häuslicheReinigung als besonders hilfreich eingeschätzt? Rund je ein Viertelder Befragten finden kabellose Akkustaubsauger (25,2 Prozent) undFenstersauger (24,2 Prozent) besonders geeignet, je ein Fünftelvertrauen auf Dampfbesen (20,2 Prozent) und Saugroboter (20,0Prozent). Anders sieht es bei Dampfbürsten (11,5 Prozent),Bodenwischrobotern (9,0 Prozent) und Fensterputzrobotern (5,4Prozent) aus. Von ihrem Nutzen sind bisher deutlich wenigerKonsumenten überzeugt.Informationen zur StudieFür die repräsentative Umfrage hat Kantar EMNID im Auftrag vonTestberichte.de insgesamt 1.051 Personen im Alter zwischen 16 und 64online nach ihren Einstellungen und Gewohnheiten zum Saubermachenbefragt. Befragungszeitraum: 7.-10.03.2019.Hier kann man die Grafiken zur Umfrage herunterladen:http://www.testberichte.de/link/spuelmaschine-beziehungsretterÜber Testberichte.de Testberichte.de ist Deutschlands größtesunabhängiges Verbraucherportal für kompetente Kaufentscheidungen. DasAngebot macht Produkte miteinander vergleichbar, indem esTestergebnisse aus über 750 deutschsprachigen Magazinen, relevanteKäufermeinungen und technische Daten aufbereitet und in leichtverständlicher Form zur Verfügung stellt (Bestenlisten, Rankings,Durchschnittsnoten). Testberichte.de wurde im Jahr 2000 gegründet undwird seit 2003 von der Producto AG betrieben. Das Unternehmen ausBerlin beschäftigt rund 70 Personen. Mehr Informationen:https://www.testberichte.de/presse/Pressekontakt:Testberichte.deNiels Genzmer+49 30 91 207 - 124presse@testberichte.dewww.testberichte.dePIABO PR GmbHDominik Kratzenberg+49 30 25762050testberichte@piabo.netwww.piabo.netOriginal-Content von: Testberichte.de, übermittelt durch news aktuell