Weniger Staus in der Fastenzeit / ADAC-Stauprognose für das Wochenende 24. bis 26. März

München (ots) - Wer am kommenden Wochenende auf den Autobahnenunterwegs ist, dürfte weitgehend problemlos durchkommen. DerReiseverkehr und die Baustellentätigkeit sind deutschlandweit gering.Auch auf den Fernstraßen zu den Wintersportgebieten nehmen die Stausab, denn der Andrang in die Skigebiete ist geringer als in denVorwochen.Die Staustrecken:- A 1 Hamburg - Bremen - Münster - Köln- A 2 Dortmund - Hannover- A 3 Passau - Nürnberg - Frankfurt - Köln- A 5 Frankfurt - Karlsruhe - Basel- A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg- A 7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Ulm - Füssen- A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg- A 9 München - Nürnberg - Berlin- A 93 Kufstein - Inntaldreieck- A 95 / B 2 München - Garmisch-Partenkirchen- A 99 Umfahrung MünchenIm Frühjahr steigt die Zahl der Messen und Großveranstaltungen.Diese können für regionale Verkehrsprobleme sorgen. Für dasWochenende sind unter anderem die Computermesse Cebit in Hannover(20. bis 24. März) sowie die Leipziger Buchmesse (23. bis 26. März)angekündigt.