Weniger Schmerzmittel durch Placebo-Effekte

Baierbrunn (ots) - Experten leiten aus Forschungen über Placebo-Effekte neueAnsätze zur Behandlung von Patienten ab. "Wir können die Wirkung vonMedikamenten verstärken, deren Dosis reduzieren und damit Nebenwirkungenmindern", erklärt Ulrike Bingel, Professorin für Klinische Neurowissenschaftenan der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen, imGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Bingel und ihre Forscherkollegen gehendavon aus, dass die Wirkung jeder medizinischen Maßnahme auf zwei Komponentenberuht: Einerseits werden Beschwerden durch die enthaltene chemische Substanzeines Medikaments gelindert, andererseits kommt als zweite Heilkomponente dieErwartung des Patienten hinzu. Ist seine Einstellung zur Therapie von Vertrauenund Zuversicht geprägt, löst das bei den meisten Menschen einen Placebo-Effektaus - der Körper kurbelt die Selbstheilung an.Wirkung von Schmerzmitteln steigernDr. Renate Klinger, Schmerzpsychotherapeutin am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf(UKE) versucht, Placebo-Effekte zu nutzen, um die Behandlung ihrer Patienten zuoptimieren: "Wir wollen so wenige Schmerzmittel wie möglich einsetzen und derenWirkung durch Placebo-Effekte steigern, indem wir gezielt positive Erwartungenerzeugen und diese mit Medikamenten kombinieren." Geformt wird eine positiveErwartung durch Beobachtung und Information. Wer zum Beispiel sieht, dass eineTherapie bei anderen Patienten anschlägt, geht davon aus, dass sie bei ihmebenfalls wirkt. Auch die Aufklärung durch den Arzt, Therapeuten oder Apothekererzeugt eine positive Erwartung - sofern die Vorteile der Behandlung imVordergrund stehen. Die dritte treibende Kraft sind Vorerfahrungen: Hat dieSchmerztablette bisher zuverlässig gewirkt, reichen oft schon ihr Anblick unddie Aussicht auf Linderung, um die Pein einzudämmen.Weitere Informationen über Placebos und ihre Wirkung finden Leser in deraktuellen "Apotheken Umschau".