Weniger Polemik, ausgewogen essen, mehr bewegen

Berlin (ots) - Stellungnahme von Günter Tissen,Hauptgeschäftsführer der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker e.V.,zum Artikel "Süße Sucht" in Der Spiegel vom 07.04.2018"Unser eigentliches Problem ist Übergewicht in einerWohlstandsgesellschaft. Und dauerhaftes Übergewicht gilt alsRisikofaktor vieler Krankheiten. Dick werden wir - Krankheitenausgenommen - wenn wir mehr essen als wir verbrauchen. Das ist diebittere Wahrheit.Übergewicht kann der Staat nicht verbieten. Zur Aufklärung könnendie Medien einen wichtigen Beitrag leisten, das hieße allerdings,Übergewicht differenziert zu betrachten. Tun müssen wir dann selberetwas. Niemand spricht gegen eine ausgewogene und vielfältigeErnährung. Zucker ist kein Brokkoli, dem stimme ich zu. Zucker jedochzum Sündenbock zu machen, hilft nichts, sondern kann erheblichschaden. Denn Menschen essen mehr, weil sie glauben, zuckerreduziertmeint auch kalorienreduziert. Eben oft nicht!In den Studien, die im Artikel zitiert werden, habe ich ansonstennichts wirklich Neues entdeckt, die Zusammenstellung, auch mit Fragenund Konjunktiven, ist für mich genauso manipulativ, wie sie es derIndustrie im Beitrag vorwerfen. Selbstverständlich werden wir allesnoch einmal genau prüfen."Günter TissenHauptgeschäftsführer der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker e.V.Wirtschaftliche Vereinigung Zucker e.V.Den vollständigen Leserbrief zum Artikel "Süße Sucht" in DerSpiegel vom 07.04.2018 finden Sie unter: http://ots.de/KYmoPlDie WVZ ist die zentrale Organisation der deutschenZuckerwirtschaft. Ihr gehören die Verbände der 28.000 Rübenanbauer,die vier Zucker erzeugenden Unternehmen und Firmen des Zuckerhandelsan. Sie vertritt die gemeinsamen Interessen insbesondere auf denGebieten Anbau und Verarbeitung von Zuckerrüben, Zucker (Saccharose)und Nebenerzeugnissen, Zuckermarkt- und Agrarpolitik sowieAußenhandelsrecht und Handelspolitik.