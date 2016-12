Weniger Katholiken und Protestanten, mehr Konfessionsfreie und Muslime / Forschungsgruppe veröffentlicht aktualisierte Hochrechnung zur Religionsverteilung in Deutschland

Berlin (ots) - Der Anteil der Katholiken und Protestanten in derdeutschen Bevölkerung ist 2015 auf 28,9 beziehungsweise 27,1 Prozentgesunken. 36 Prozent der Bevölkerung gehörten keinerReligionsgemeinschaft an. Der Anteil der konfessionsgebundenenMuslime lag bei 4,4 Prozent. Die Mitglieder andererReligionsgemeinschaften (u. a. Orthodoxe Kirchen, Freikirchen, Juden,Hindus und Buddhisten) stellten rund 3,6 Prozent der Bevölkerung.Dies geht aus einer aktualisierten Hochrechnung hervor, die dieForschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland (fowid) auf ihrerWebsite veröffentlicht hat.In den letzten vier Jahrzehnten haben die beiden christlichenGroßkirchen empfindliche Mitgliederverluste hinnehmen müssen: 1970waren (in der damaligen Bundesrepublik) 92,3 Prozent der BevölkerungProtestanten (47,7 Prozent) oder Katholiken (44,6 Prozent). 1987hatte sich der Anteil der Kirchenmitglieder auf 84,5 Prozentreduziert, wobei die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) mit41,6 Prozent sehr viel stärkere Verluste verkraften musste als dierömisch-katholische Kirche, deren Mitglieder damals 42,9 Prozent derBevölkerung stellten. Mit der deutschen Einheit verringerten sich dieAnteile der beiden Amtskirchen weiter, da die Bürgerinnen und Bürgerin den "neuen Ländern" mehrheitlich konfessionsfrei waren. Dennochgehörten 1990 noch über 72 Prozent der Bevölkerung derrömisch-katholischen oder evangelischen Kirche an. Seither ist derAnteil der Katholiken und Protestanten noch einmal beträchtlichgesunken. Im Jahr 2015 waren nur noch 56 Prozent der in Deutschlandlebenden Menschen in einer der beiden Großkirchen organisiert,nämlich 28,9 Prozent in der römisch-katholischen und 27,1 Prozent inder evangelischen Kirche (EKD).Halten die gegenwärtigen Trends an, dürfte bereits in etwa zehnJahren die 50-Prozent-Marke unterschritten werden, also mehr als dieHälfte der Bevölkerung keiner der beiden Großkirchen mehr angehören.Ansteigen werden hierdurch die Bevölkerungsanteile der anderen"Weltanschauungsgruppen", vor allem der Konfessionsfreien, die schon2015 mit 36 Prozent die größte Gruppe in Deutschland stellten, sowiedie konfessionsgebundenen Muslime, deren Bevölkerungsanteil 2015 nachfowid-Berechnungen bei 4,4 Prozent lag. Zuwächse wird es wohl auchbei den Mitgliedern anderer Religionsgemeinschaften (u. a. OrthodoxeKirchen, Freikirchen, Juden, Hindus und Buddhisten) geben, die 2015auf einen Bevölkerungsanteil von 3,6 Prozent kamen.Lesen Sie hier die vollständige fowid-Meldung, die u.a. auf dieProblematik der Zuweisung von "Religionszugehörigkeiten" eingeht underklärt, warum man zwischen "konfessionsgebundenen Muslimen" und"Kulturmuslimen" unterscheiden sollte:https://fowid.de/meldung/religionszugehoerigkeiten-deutschland-2015Kontakt:Dr. Carsten Frerk, www.fowid.deOriginal-Content von: fowid, übermittelt durch news aktuell