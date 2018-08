Weniger Jugendliche als vor zehn Jahren / Anteil der Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss deutlich zurückgegangen

Wiesbaden (ots) - Ende 2016 lebten in Deutschland rund 3,2Millionen Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren. Ihre Zahl sankinnerhalb von 10 Jahren um fast 470 000. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) anlässlich des Internationalen Tages der Jugendam 12. August 2018 weiter mitteilt, ging der Anteil der 14- bis17-Jährigen an der Gesamtbevölkerung von 4,4 % Ende 2006 auf 3,8 %Ende 2016 zurück.Angesichts des demografischen Wandels kommt der schulischen undberuflichen Qualifizierung der Jugendlichen hohe Bedeutung zu, umfrei werdende Arbeitsplätze besetzen zu können. Innerhalb von 10Jahren ist der Anteil der Jugendlichen ohne Hauptschulabschlussdeutlich zurückgegangen: Während 2006 noch 8,0 % der Schülerinnen undSchüler ohne Hauptschulabschluss die Schulen verlassen hatten, sankihr Anteil auf 6,0 % im Jahr 2016. Im regionalen Vergleich hatten2016 Sachsen-Anhalt (9,6 %) und Mecklenburg-Vorpommern (9,2 %)anteilsmäßig die meisten Abgängerinnen und Abgänger ohneSchulabschluss. Die niedrigsten Anteile fanden sich dagegen inNiedersachsen (5,0 %) und in Hessen (5,1 %).Vor allem dadurch, dass das gymnasiale Schulsystem in vielenBundesländern zwischen 2001 und 2008 von neun auf acht Jahreumgestellt wurde, stieg die Zahl der Studienanfängerinnen und-anfänger unter 18 Jahren innerhalb von 10 Jahren an. Im Jahr 2016begannen 4 117 minderjährige Personen ein Studium an deutschenHochschulen. 2006 waren es in dieser Altersgruppe nur 456Studienanfängerinnen und -anfänger gewesen.Für einige Jugendliche beginnt der Start in die Arbeitsweltebenfalls schon vor dem 18. Geburtstag. 320 000 Jugendliche zwischen15 und 17 Jahren waren im Jahr 2017 erwerbstätig (einschließlichAuszubildende). Das waren 1,2 % weniger als 2016 (324 000). Im Jahr2006 hatte es noch 408 000 Jugendliche gegeben, die bereits einerbezahlten Arbeit nachgegangen waren.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte:Pressestelle,Telefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell