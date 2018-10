Weniger Fett und Salz: Fertiggerichte sollen gesünder werden

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever plc":

BERLIN (dpa-AFX) - Fertiggerichte wie Tiefkühlpizza sollen in Zukunft weniger Fett, Salz und Zucker enthalten.



Auch die Portionen sollen kleiner werden, heißt es in einer Grundsatzvereinbarung, die Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) mit mehreren Lebensmittelverbänden geschlossen und am Dienstag veröffentlicht hat. Details sollen bis Ende des Jahres feststehen. Damit soll die Ernährungsmittelindustrie einen Beitrag zum Kampf gegen Übergewicht und damit verbundene Krankheiten zu leisten. Priorität sollen Produkte haben, die speziell für Kinder und Jugendliche gedacht sind./ted/DP/jha