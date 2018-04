Weniger EU wäre besser für Europa

Berlin (ots) - Zur heutigen Ansprache des französischenStaatspräsidenten Emmanuel Macron im Europaparlament in Straßburgäußern sich die Bundessprecher der AfD kritisch.Prof. Dr. Jörg Meuthen bemängelt: "Wenn der französische PräsidentMacron sich dessen rühmt, Donald Trump von einer Intervention inSyrien überzeugt zu haben, dann wird er sicher auch über die denMilitärschlag rechtfertigenden Informationen verfügen. Heute wäre derrichtige Moment gewesen, endlich hieb- und stichfeste Beweise für denbehaupteten Einsatz chemischer Waffen durch die Assad-Regierunggegenüber der eigenen Bevölkerung vorzulegen. Diesen Moment hat erverpasst. Das ist sehr enttäuschend."Dr. Alexander Gauland ergänzt: "Macron steht für noch mehr EU undnoch weniger Europa - das hat er in seiner heutigen Redeunterstrichen. Was Macron 'europäische Souveränität' nennt, ist dieAushöhlung der Souveränität der Nationalstaaten. WenigerSubsidiarität, mehr Umverteilung, mehr Dirigismus aus Brüssel, alleszulasten Deutschlands. Vor diesem Hintergrund ist dieMacron-Begeisterung deutscher Politiker unverständlich. Weniger EUwäre besser für Europa."Pressekontakt:Michael Pfalzgrafpresse@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 2 20 56 96-55Original-Content von: Alternative für Deutschland (AfD), übermittelt durch news aktuell