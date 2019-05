Weniger Deutschland-Touristen im März

WIESBADEN (dpa-AFX) - Im März haben weniger Menschen in deutschen Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben übernachtet als ein Jahr zuvor.



Die Zahl der Übernachtungen ging auch wegen des späteren Osterfestes um 0,4 Prozent auf 33,0 Millionen zurück, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden berichtete. Davon gingen 6,0 Millionen an Gäste, die aus dem Ausland angereist waren. Die Zahl ihrer Übernachtungen stieg damit leicht um 0,6 Prozent. Im gesamten ersten Quartal ist die deutsche Tourismuswirtschaft aber weiterhin auf Rekordkurs. Mit 87 Millionen Übernachtungen wurden die ersten drei Monate des Vorjahres um 1,1 Prozent übertroffen./ceb/DP/fba