Weniger Bürokratie und mehr Investitionen / Indien macht mit der Modernisierung der Wirtschaft Ernst

Berlin/Bonn (ots) - (gtai) 22 Mrd. Euro für den Ausbau derInfrastruktur, Liberalisierung der Regeln für ausländischeInvestitionen und Abbau der Bürokratie bei der Gründung vonUnternehmen: Das sind drei von vielen Maßnahmen, mit denen dieRegierung von Premierminister Narendra Modri die Wirtschaft desLandes ankurbeln und modernisieren möchte. "Zu den ehrgeizigen Zielengehört unter anderem der Ausbau des Straßennetzes und die Ausweitungder See- und Flughäfen. Geplant ist außerdem, das Eisenbahnnetz zuvergrößern. Die Energie- und Wasserversorgung soll ebenfallsverbessert werden", erklärt Thomas Hundt, Auslandsmitarbeiter vonGermany Trade & Invest in New Delhi. Das Land sei bei diesenProjekten auf ausländisches Know-how angewiesen und dieses sei auchwillkommen.Für deutsche Unternehmen sind das gute Nachrichten, soll dochneben der Infrastruktur die gesamte indische Wirtschaft modernisiertund damit auch wettbewerbsfähiger werden. Nötig sind dafür auch hoheInvestitionen in den Maschinenpark. Einfache Maschinenbauerzeugnisseproduziert Indien selbst. Doch insbesondere exportorientierteBetriebe benötigen hochwertige und präzise Maschinen "Made inGermany"."Vor allem Antriebstechnik, Textilmaschinen, Werkzeugmaschinen undFördertechnik werden aus Deutschland eingeführt. Mit dem Ziel, dieIndustrialisierung voranzutreiben, wurden Steuer-, Arbeitsmarkt- undLandreformen in Angriff genommen. Die Regierung ist offensichtlichwirklich bemüht, grundsätzliche Reformen anzugehen und auchumzusetzen", meint Heena Nazir, Korrespondentin für GTAI in Mumbai.Das sei die wichtigste Voraussetzung für eine langanhaltende positiveWirtschaftsentwicklung in Indien.Auf lange Sicht sind auch die Aussichten der Kfz-Branche gut.Steigende Einkommen, eine wachsende Mittelschicht und eine bislanggeringe Motorisierung treiben die Nachfrage an. Besonders kräftigwächst der Nutzfahrzeugmarkt. Auch hier hängt die weitere Entwicklungdes Sektors unter anderem von der Reformfähigkeit der indischenRegierung ab.Weitere Informationen unter www.gtai.de/Indien undwww.gtai.de/indien-chancen-fuer-investoren