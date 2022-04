Weniger Baugenehmigungen für Wohnungen im Februar

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Im Februar 2022 ist in Deutschland der Bau von 28.060 Wohnungen genehmigt worden. Das waren 6,6 Prozent oder 1.998 Baugenehmigungen weniger als im Februar 2021, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstagmorgen mit. Von Januar bis Februar 2022 wurden damit demnach insgesamt 57.713 Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt - diese Zahl war nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Januar bis Februar 2021: 57.712 Baugenehmigungen), so die Statistiker.

In den Ergebnissen sind sowohl die Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Gebäuden als auch für neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten. In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden im Januar und Februar 2022 insgesamt 50.376 Wohnungen genehmigt. Das waren 0,3 Prozent oder 164 Wohnungen mehr als im Vorjahreszeitraum. Dabei ging die Zahl der Baugenehmigungen bei den Einfamilienhäusern um 16,3 Prozent (-2.546) auf 13.047 zurück. Bei den Zweifamilienhäusern stieg die Zahl genehmigter Wohnungen um 13,0 Prozent (+632) auf 5.480 und bei den Mehrfamilienhäusern um 8,7 Prozent (+2.466) auf 30.829. Saison- und kalenderbereinigt fiel die Zahl der Baugenehmigungen im Monat Februar 2022 im Vergleich zum Vormonat um 4,1 Prozent, so Destatis.

