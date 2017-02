Weniger Bauch macht müde Manager munter (FOTO)

Kirkel (ots) -Ob jemand schlank und leistungsfähig ist, hängt vor allem davonab, wie oft er isst, was er isst und wie gut er seinen Stoffwechselin Schuss hält. Das sagt der Internist und Ernährungsmediziner Dr.Hardy Walle, der schon viele tausend Patienten bei der nachhaltigenGewichtsabnahme unterstützt hat. Er ist überzeugt: Diätfrust mussnicht sein. Auch wenn die Zeit knapp und Sport nur selten möglich ist- gerade der gezielte Fettabbau im Bauchraum belohnt mit neuerEnergie und Leistungsfähigkeit.Ein Wohlstandsbauch ist nicht nur unschön, sondern ein ernst zunehmender Hinweis darauf, dass sich in und zwischen den Organen Fettangesammelt hat, vor allem in der Leber, der Zentrale desStoffwechsels. Eine verfettete Leber kann weitereStoffwechselerkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck oder erhöhteBlutfettwerte begünstigen. Diese wiederum erhöhen das Risiko fürHerzinfarkt und Schlaganfall. "Eine pralle Mitte ist nicht nurunschön. Viele Manager stellen auch fest, dass sie mit wachsendemBauchumfang deutlich schneller erschöpft und weniger leistungsfähigsind", so Walle.Darum empfiehlt der Manager-Coach beruflich engagierten Menschen,möglichst nur dreimal täglich zu essen und zwischen den Mahlzeitenmindestens vier Stunden Pause zu lassen. Der Grund:Zwischenmahlzeiten lassen den Blutzucker- und Insulinspiegelansteigen. Dadurch kommt nicht nur die körpereigene Fettverbrennungzum Erliegen, die nicht benötigten Kohlenhydrate landen auch direktin den Fettdepots - bei Männern vor allem im Bauchraum. DochVorsicht: auch Softdrinks zwischendurch treiben genau wie Kekse oderBrötchen den Blutzucker in die Höhe. Kalorienfreie Getränke wieWasser, ungesüßter Kaffee und ungesüßte Kräuter- oder Früchteteessind dagegen unproblematisch.Eiweißmangel macht die Muskeln schlappEin weiterer Erfolgsfaktor für eine langfristige Bauch- undFettreduktion ist Walle zufolge die richtige Zusammensetzung derNahrung. "Wenn Sie abnehmen und die Muskeln erhalten möchten, ist eswichtig, auf ausreichend Eiweiß zu achten, denn Ihr Körper isttäglich darauf angewiesen. Wenn Sie sich eiweißreich ernähren, sindSie nicht nur satt und gut versorgt, sondern auch deutlichkonzentrierter und leistungsfähiger. Essen Sie zu wenig davon,reduziert sich zwangsläufig die Muskelmasse." Weil Muskeln vielEnergie verbrauchen, sind sie wesentlich an der Fettverbrennungbeteiligt und schützen vor dem gefürchteten Jo-Jo-Effekt, erklärt derInternist weiter. Zur optimalen Versorgung rät er zu jeder Mahlzeitrund 30 Gramm Eiweiß zu essen. Das entspricht etwa 150 Gramm Fisch,wie zum Beispiel Lachs, oder 140 Gramm Rinderfilet.Weniger Bauch, mehr Leistung - neues Konzept für ManagerUm langfristig leistungsfähig zu bleiben, empfiehlt Walle einenregelmäßigen "Reset" des Stoffwechsels. Mit einem neuen, speziell fürberuflich stark geforderte Personen entwickelten Konzept, unterstützter Manager und Führungskräfte beim gezielten Fettabbau in Leber undBauchraum. Während des zehntägigen Stoffwechsel-Resets nehmen dieAnwender dreimal täglich den hierfür konzipierten Hepa10d® Shake zusich. Von Ärzten und Ernährungsexperten entwickelt, unterstützt erden Stoffwechsel optimal bei der Fettverbrennung. Er zeichnet sichdurch seine besondere Zusammensetzung mit einem hohen Anteil anwertvollem Eiweiß bei gleichzeitig niedrigem Kohlenhydratanteil aus.Der Hepa10d® Shake wird einfach und zeitsparend in fettarmer Milchzubereitet und passt dadurch ideal auch in den stressigsten Alltag.Zusätzlich zum Shake können zweimal täglich gedünstetes Gemüse,Suppe, Salat oder Rohkost mit Dip genossen werden.Das Konzept von Hepa10d® basiert auf den neuestenwissenschaftlichen Erkenntnissen über die nichtalkoholischeFettlebererkrankung. Wie Studien gezeigt haben, kann sich derStoffwechsel durch eine Ernährungsumstellung mit Hepa10d® nachhaltigverbessern. So kommt es durch den gezielten Abbau von überschüssigemKörperfett zu einer messbaren Verringerung des Bauchumfangs. Zudemberichten viele Anwender schon nach kurzer Zeit von einer spürbarenVerbesserung der Motivation, Konzentration und Leistungsfähigkeit.Weitere Informationen unter www.hepa10d.comPressekontakt:Goldflug GmbHIm Driescher 10D-66459 KirkelT +49 (0) 6849 - 6002 - 414F +49 (0) 6849 - 6002 - 415presse@hepa10d.comOriginal-Content von: Goldflug, übermittelt durch news aktuell