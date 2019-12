Weniger Ausbildungsplätze für Erzieher in Nordrhein-Westfalen

DüSSELDORF (dts Nachrichtenagentur) - Die Ausbildungskapazitäten für Erzieher in der frühkindlichen Bildung halten mit der breit angelegten Kita-Offensive der nordrhein-westfälischen Landesregierung nicht Schritt. Die Ausbildungskapazitäten seien erstmals seit zehn Jahren sogar rückläufig, heißt es in der Antwort des nordrhein-westfälischen Schulministeriums auf eine Kleine Anfrage der SPD, über welche die "Rheinische Post" (Freitagsausgabe) berichtet. Demnach gab es 2018 landesweit nur noch 1.499 rechnerische Vollzeit-Lehrerstellen für 24.261 Schüler an 119 Ausbildungseinrichtungen.

Im Vorjahr seien es noch 1.512 Vollzeitstellen für 24.461 Schüler an 122 Erzieher-Schulen gewesen, heißt es in der Antwort weiter.

