Weniger Arbeits- und Wegeunfälle im ersten Halbjahr 2019

Berlin (ots) - Die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle ist im erstenHalbjahr 2019 um rund 2 Prozent auf 432.684 gesunken. Das geht aus vorläufigenZahlen der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen hervor, die ihr Verband, dieDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) heute veröffentlicht hat. Auchbei den Wegeunfällen gab es einen Rückgang: 91.558 Unfälle ereigneten sich aufdem Weg zur Arbeit oder nach Hause zurück, 5.045 weniger als in den ersten sechsMonaten 2018. Zu berücksichtigen ist bei diesen Zahlen, dass es im erstenHalbjahr 2019 einen Arbeitstag weniger gab als 2018. 8.586 Versicherte erhieltenerstmals eine Rente aufgrund eines Arbeits- oder Wegeunfalls (Vorjahr: 8.735).Eine Rentenzahlung ist ein Hinweis darauf, dass ein Arbeits- oder Wegeunfallschwere Folgen hatte.Die Zahl der tödlichen Unfälle ist im ersten Halbjahr 2019 gestiegen. 131Menschen starben auf dem Weg zur Arbeit oder wieder nach Hause, eine Person mehrals im ersten Halbjahr 2018. 251 Menschen starben durch einen Unfall bei einerversicherten Tätigkeit, das sind 45 mehr als im Vorjahr. Bei 82 der 251Todesfälle handelt es sich um Fälle aus den Jahren 2000 bis 2005. Die Fällewerden bedingt durch den Ablauf von strafprozessualen Verfahren erst jetzt indie Statistik aufgenommen. (Weitere Informationen: http://ots.de/1Jlh2Q).BerufskrankheitenDen Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung wurde im ersten Halbjahr 2019häufiger ein Verdacht auf eine Berufskrankheit angezeigt als imVergleichszeitraum 2018. Insgesamt gab es 41.723 Verdachtsanzeigen, ein Plus vonrund 4 Prozent. Um welche Berufskrankheiten es sich dabei im Einzelnen handelte,werden erst detaillierte Auswertungen im kommenden Jahr ergeben.Einen Rückgang von 0,5 Prozent verzeichneten die Unfallkassen bei denSchulunfällen und Schulwegeunfällen. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2019hatten 635.242 Versicherte einen Unfall beim Besuch einer Kita, Schule oderHochschule oder auf ihrem Weg dorthin und wieder nach Hause. 6 Schulunfälle und14 Schulwegunfälle endeten tödlich (2018: 5 bzw. 16). 384 Versicherte erhieltenerstmals eine Unfallrente, 6 mehr als im ersten Halbjahr 2018.HinweisDie Statistiken umfassen nicht die Arbeits- und Wegeunfälle sowieBerufskrankheiten in der Landwirtschaft. Diese werden von der Sozialversicherungfür Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau erfasst.Pressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und UnfallkassenTel.: +49-30-130011414presse@dguv.deOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuell