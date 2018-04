Weniger Apotheken - mehr Mitarbeiter

POTSDAM (dpa-AFX) - In Deutschland gibt es weniger Apotheken.



Ihre Zahl sank im vergangenen Jahr auf 19 748. 2016 wurden noch 20 023 Apotheken gezählt. Das geht aus dem aktuellen Bericht des Deutschen Apothekerverbands hervor, der am Mittwoch in Potsdam vorgestellt wurde. Demnach stieg die Zahl der Beschäftigten in Apotheken im vorigen Jahr auf 157 284 Mitarbeiter. Darunter waren etwa 51 100 Apotheker. Im Vergleich zu 2016 kamen damit über 850 Mitarbeiter hinzu.

Beim 55. Wirtschaftsforum des Apothekerverbands diskutieren mehr als 300 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Medien über die Zukunft der Arzneimittelversorgung in Deutschland. Schwerpunktthema ist die Digitalisierung. Das zweitägige Treffen endet an diesem Donnerstag./akb/DP/fba