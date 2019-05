Berlin (ots) - Dürre schon im Frühjahr - was bedeutet das für dieheimische Vogelwelt? Wie sich das trockenheiße Jahr 2018 und dasbisher niederschlagsarme Frühjahr auf die Bestände auswirkt, wird die"Stunde der Gartenvögel" zeigen. Der NABU ruft gemeinsam mit seinembayerischen Partner, dem Landesbund für Vogelschutz (LBV) vom 10. bis12. Mai dazu auf, eine Stunde lang die Vögel im Garten oder Park zuzählen."Wir erwarten unterschiedliche Auswirkungen auf die einzelnenVogelarten", so NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller, "so hattenHaussperlinge 2018 offenbar gute Bruterfolge, weil durch das warmeWetter keine Jungvögel an Unterkühlung sterben konnten undvergleichsweise viele Insekten zu finden waren. Amsel undSingdrossel, die ihre Nahrung - Schnecken und Würmer - am liebsten imfeuchten Boden suchen, hatten dagegen wohl kein gutes Jahr."Die Amsel steht bei der diesjährigen Vogelzählung ohnehin ganzbesonders im Fokus. "Sie kommt in über 95 Prozent der Gärten vor undist damit Deutschlands am weitesten verbreiteter Gartenvogel", soNABU-Vogelschutzexperte Lars Lachmann, "Der Supersommer 2018 war fürdiese Art auch aus einem anderen Grund eine echte Katastrophe. Durchdie langanhaltende Wärme konnte sich das durch Stechmückenübertragene tödliche Usutu-Virus in fast ganz Deutschlandverbreiten." Vor allem im Norden fielen großen Teile derAmselpopulation der Krankheit zum Opfer. Die anstehende "Stunde derGartenvögel" wird zeigen, wie sich Usutu auf die Amselbestände in deneinzelnen Regionen Deutschlands auswirkt.Wie sich die Vogelbestände in unseren Dörfern und Städteninsgesamt über die Jahre entwickelt haben, zeigt die Auswertung aus15 Jahren "Stunde der Gartenvögel", die jetzt als Broschüreerschienen ist. Unter www.NABU.de/15-jahre-sdg kann man siedownloaden.Im vergangenen Jahr hatten fast 57.000 Vogelfreunde mitgemacht undErgebnisse aus über 37.000 Gärten gemeldet. Gemeinsam mit derSchwesteraktion, der "Stunde der Wintervögel" handelt es sich damitum Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmach-Aktion.Und so funktioniert es: Von einem ruhigen Plätzchen im Garten odervom Zimmerfenster aus wird von jeder Vogelart die höchste Anzahlnotiert, die am Zählwochenende im Laufe einer Stunde entdeckt wird.Die Beobachtungen können online unter www.stundedergartenvoegel.deoder mit der kostenlosen App NABU Vogelwelt gemeldet werden.Meldeschluss ist der 20. Mai. Eine kostenlose Rufnummer zum Meldenist am 11. Mai, von 10 bis 18 Uhr geschaltet: 0800-1157115.Aktuelle Zwischenstände und erste Ergebnisse sind ab dem erstenZähltag auf www.stundedergartenvoegel.de abrufbar und können mitvergangenen Jahren verglichen werden.Wer schon vor der "Stunde der Gartenvögel" spielerisch dasErkennen von Arten üben will, kann dies mit dem neuenOnline-Learning-Tool NABU Vogeltrainer unter www.vogeltrainer.demachen. Hier werden 15 häufige Gartenvögel vorgestellt.Für kleine Vogelexperten hat die NAJU die "Schulstunde derGartenvögel" (6. bis 10. Mai) ins Leben gerufen. EinNAJU-Aktionspaket versorgt teilnehmende Gruppen und Schulklassen mitZählkarten, einem "Vogelbüchlein für die Hosentasche" für jedes Kind,einem NAJU-Poster, auf dem Kinder die häufigsten Vogelarten inDeutschlands Gärten und ihre Besonderheiten kennenlernen, sowie einemBegleitheft. Weitere Informationen unter www.NAJU.de/sdgInfos zur Aktion: www.stundedergartenvoegel.dePressebilder: www.NABU.de/pressebilder_stundedergartenvoegelEinen Teilnahmebogen und Grafiken zum Druck:www.nabu.de/sdg-medieninfosApp NABU Vogelwelt: www.NABU.de/vogelweltEinen NABU Online-Vogelführer gibt es unterwww.nabu.de/vogelfuehrerBroschüre 15 Jahre Stunde der Gartenvögel:www.NABU.de/15-jahre-sdgVogeltrainer: www.vogeltrainer.deAudio-Files der häufigsten Gartenvögel stellen wir Ihnen gern zurVerfügung.Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie an Interviews mit unserenVogelexperten, Tipps zur Vogelbeobachtung oder weiterem Bildmaterialinteressiert sind. Gern können Sie auch eine Vogelzählung vor Ortbegleiten.Für Rückfragen:Lars Lachmann, NABU-Vogelschutzexperte, Tel.: +49(0)30-284984-1620,Mobil: 0172-9108275, E-Mail: Lars.Lachmann@NABU.deSilvia Teich, NABU-Pressestelle, Tel.: +49(0)30-284984-1588,E-Mail: Silvia.Teich@NABU.deFranziska Ostertag, Tel. +49(0)30-652 137 52-30,E-Mail: Franziska.Ostertag@NAJU.deMarkus Erlwein, LBV-Pressestelle, Tel. +49(0)9174.4775.80, E-Mail:Markus.Erlwein@LBV.deNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole Flöper |Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell