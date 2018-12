Weniger Alleinerziehende in Berlin und Brandenburg

Berlin (ots) - Die Zahl der Alleinerziehenden in Berlin undBrandenburg ist in den vergangenen Jahren gesunken.Das geht aus Daten des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburghervor, die dem Inforadio vom rbb vorliegen. Demnach ging in Berlinder Anteil der Alleinerziehenden innerhalb von fünf Jahren um 4,4Prozent zurück. 2013 gab es noch mehr als 104.000 Alleinerziehendemit Kindern unter 18 Jahren. 2017 waren es nur noch knapp 99.000.Der Bezirk mit den meisten Alleinerziehenden ist Pankow mit fast14.000. Hier und in Friedrichshain-Kreuzberg ist deren Anteil -anders als im übrigen Stadtgebiet - sogar gestiegen. Besonders starkgesunken ist der Anteil dagegen in den Bezirken Neukölln undCharlottenburg-Wilmersdorf.Eine ähnliche Entwicklung ist in Brandenburg zu beobachten. Dortgab es 2013 noch fast 62.000 Alleinerziehende. 2017 waren es nur noch57.000.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell