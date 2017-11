Wenig fahren, Geld sparen - Autoversicherung mit kilometergenauer Abrechnung (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag: Treu bleiben oder lieber den Partnerwechseln und was Neues ausprobieren? Viele Autofahrer checken indiesen Tagen ja mal wieder, ob und wie man bei der AutoversicherungGeld sparen kann. Einen guten Überblick über die zahlreichen Angebotegibt´s gerade in der aktuellen Finanztest-Ausgabe der StiftungWarentest. Und da hat der Digitalversicherer FRIDAY beitragstechnischbesser als der Durchschnitt abgeschnitten. Helke Michael berichtet.Sprecherin: FRIDAY ist die erste digitale Autoversicherung inDeutschland, die eine kilometergenaue Kfz-Versicherung anbietet:O-Ton 1 (Dr. Felix Müller, 19 Sek.): "Das Prinzip kennt jeder inDeutschland von seiner Stromrechnung. Bei Strom bezahlt man ja auchnur das, was man tatsächlich verbraucht hat. Genauso ist das beiunserem neuen Kfz-Tarif: Es werden am Ende des Jahres also nur dieKilometer abgerechnet, die wirklich gefahren wurden. Damit könnenAutofahrer sicher sein, dass nie zu viel abgerechnet wird."Sprecherin: Sagt Mitbegründer Dr. Felix Müller und erklärt, wiesich sein Tarif von den sogenannten Telematik-Tarifen der Konkurrenzunterscheidet:O-Ton 2 (Dr. Felix Müller, 25 Sek.): "Der Unterschied liegt darin,dass wir keine Geräte im Auto verbauen, die uns Daten über dasFahrverhalten übermitteln. Wir wollen niemanden überwachen, sondernvertrauen lieber unseren Kunden. Für uns ist daher nur entscheidend,wie viele Kilometer unser Kunde gefahren ist. Wer weniger fährt alsbei Vertragsabschluss geschätzt, bekommt zum Ende desVersicherungsjahres einfach eine Rückzahlung, und wer mehr gefahrenist, zahlt etwas nach. Kilometergenau eben."Sprecherin: Versichern kann man sich übrigens schon ab einem Centpro Kilometer - und das lohnt sich besonders für...O-Ton 3 (Dr. Felix Müller, 25 Sek.): "Zweitwagenbesitzer,Wenig-Fahrer, Pendler, die wochentags mit öffentlichenVerkehrsmitteln zur Arbeit fahren, aber trotzdem nicht auf das eigeneAuto verzichten möchten. Weitere Infos gibt's auf FRIDAY.de. Auf derInternetseite kann in 90 Sekunden kostenlos der Beitrag berechnetwerden. Wer die Vertragsunterlagen seiner Autoversicherung zur Handhat, der kann es vielleicht sogar noch schneller. Und wer Fragen hat,kann natürlich zum Telefon greifen und einfach anrufen."Abmoderationsvorschlag: Falls Sie/Du alles noch mal in Ruhenachlesen möchten/möchtest: Einfach auf FRIDAY.de gehen. Nach einpaar Klicks wissen Sie/weißt Du sofort, ob sich ein Wechsel lohntoder nicht.Pressekontakt:Lukas JaworskiHead of Marketing Communications and Content Strategyphone: +4917632635299mail: lukas.jaworski@friday.deOriginal-Content von: FRIDAY Deutsche Niederlassung der Basler Versicherungen Luxemburg A.G., übermittelt durch news aktuell