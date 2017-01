Wenig Vertrauen in Parteien, Regierung und Medien

Hamburg (ots) - Das Vertrauen in Parteien, Regierungen und in dieMedien ist weltweit gering. Acht von zehn (81%) Befragten in 23Ländern fehlt es an Vertrauen zu politische Parteien, zwei Drittel(68%) misstrauen den Medien. Das ergab eine Umfrage des Markt- undMeinungsforschungsinstituts Ipsos. Auch in Deutschland steht es nichtgut um das Verhältnis zu den Volksvertretern: acht von zehn (80%)Deutschen gaben an, politischen Parteien wenig bis gar nicht zutrauen.Vertrauen in Institutionen- Sieben von zehn (71%) Befragten weltweit vertrauen ihrer Regierungnicht. Ebenso viele Deutsche gaben an, der Regierung wenig bis garnicht zu trauen.- 70 Prozent der Deutschen vertrauen den Medien nicht. In Ungarn(87%), Spanien (78%) und Großbritannien (75%) gaben das sogar dreiViertel der Befragten an. In den USA (67%) und Frankreich (68%)sind es etwas mehr als zwei Drittel.- Der Judikative und ihren Gerichten wird vor allem inlateinamerikanischen Ländern wenig vertraut. Aber auch inDeutschland (48%), Frankreich (52%) und den USA (48%) misstrautknapp die Hälfte den rechtssprechenden Organen.Nativismus- Weltweit wird sich um den Einfluss gesorgt, den Immigranten aufsoziale Leistungen (39%) und Arbeitsplätze (35%) haben. InDeutschland glauben 22 Prozent, Einwanderer nähmen denEinheimischen Jobs weg, knapp vier von zehn (37%) stimmen zu, dassImmigranten den Einheimischen Sozialleistungen wegnehmen.Steckbrief:Diese Ergebnisse stammen aus einer repräsentativen Studie, diezwischen dem 21. Oktober und 04. November 2016 unter 16.597 Befragtenin 23 Ländern durchgeführt wurde.Über IpsosIpsos ist ein unabhängiges Markt- und Meinungsforschungsinstitut.Unsere engagierten Forscher bestimmen Marktpotenziale, zeigenMarkttrends, testen Produkte, Werbung und Dienstleistungen,erforschen die Wirkung von Medien und geben der öffentlichen Meinungeine Stimme.Der Forschungsbereich Ipsos Public Affairs ist einleistungsstarker Partner für Politik- und Sozialforschung inDeutschland.Pressekontakt:Ipsos Pressestelle:Gudrun WittGudrun.Witt@Ipsos.comTel.:+49(0)40800694179Original-Content von: Ipsos GmbH, übermittelt durch news aktuell