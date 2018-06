Wenig Vertrauen zu Künstlicher Intelligenz am Lenkrad / Sechs von zehn Arbeitnehmern halten selbstfahrende Autos für keine gute Idee - Frauen skeptischer als Männer

Hamburg (ots) - Wer hätte in den 80er Jahren nicht gern einsprechendendes und selbstfahrendes Wunderauto wie "K.I.T.T." aus derbeliebten TV-Serie "Knight Rider" sein Eigen genannt? Was damals nochScience Fiction war, steht jetzt kurz vor der Marktreife - und dieBegeisterung scheint verflogen. Zwar können sich 61 Prozent derBerufstätigen in Deutschland grundsätzlich vorstellen, dassComputersysteme mit Hilfe Künstlicher Intelligenz selbständig Autosdurch den Verkehr lenken - aber nur 40 Prozent halten dies auch füreine gute Idee. Das ist ein Ergebnis der Studie "KünstlicheIntelligenz am Arbeitsplatz 2018" des IMWF Instituts für Managementund Wirtschaftsforschung und des Marktforschungsinstituts Toluna, fürdie 2.000 Arbeitnehmer ab 18 Jahren repräsentativ befragt wurden.Lediglich elf Prozent der volljährigen Arbeitnehmer in Deutschlandhalten selbständig fahrende Autos für eine sehr gute Idee. Weitere 29Prozent finden die autonomen Automobile zumindest eher gut. DieMehrheit steht den "Geisterautos" hingegen ablehnend gegenüber: JederVierte lehnt Künstliche Intelligenz am Lenkrad sehr ab, weitere 27Prozent lehnen sie eher ab."Wie schnell und wie sehr sich selbstlenkende Fahrzeugedurchsetzen, hängt nicht nur von der technischen Entwicklung, denFähigkeiten und der Verlässlichkeit der Künstlichen Intelligenz ab",so Wilhelm Alms, Vorsitzender des Beirats des IMWF, "sondern vorallem davon, ob die Öffentlichkeit ihre Vorteile sieht und ihrenEinsatz akzeptiert. Die Zahlen zeigen: Hier müssen die Herstellernoch viel für die Reputation selbstfahrender Kraftfahrzeuge tun."Trotz der im Allgemeinen überwiegend ablehnenden Haltungbefürchtet nur ein Viertel der Berufstätigen, dass sich ihr eigenerArbeitsalltag durch autonome Autos erheblich verändern würde. Einervon zehn Arbeitnehmern rechnet damit, dass sein Arbeitsplatz vonKünstlicher Intelligenz am Steuer sehr stark betroffen wäre, weitere15 Prozent erwarten zumindest eine eher starke Veränderung:Tendenziell stehen Jüngere autonomen Automobilen einerseitsoffener gegenüber, erwarten andererseits aber auch größereVeränderungen in ihrem Arbeitsalltag durch diese Technologie. Unterden Arbeitnehmern im Alter von 18 bis 29 Jahren erleben dieselbstfahrenden Autos den größten Zuspruch: 46 Prozent halten diesfür einen guten Einsatzbereich Künstlicher Intelligenz. Ab 40 Jahrensinkt diese Zustimmung unter 40 Prozent, mit der niedrigsten Quotebei den 50 bis 59-Jährigen mit nur 34 Prozent. Gleichzeitig rechnetim Alter zwischen 18 und 29 mit 32 Prozent der größte Anteil derArbeitnehmer mit starken Veränderungen an ihrem Arbeitsplatz durchvon Künstlicher Intelligenz gesteuerte Autos - ab 50 Jahren sinktdiese Quote auf nurmehr 19 Prozent.Ähnliche Gegensätze zeigen sich zwischen Männern und Frauen: 29Prozent der männlichen Arbeitnehmer erwarten durch selbstfahrendeAutos starke Veränderungen an ihrem eigenen Arbeitsplatz - gegenüber20 Prozent unter den weiblichen Arbeitnehmern. Allerdings finden es45 Prozent der Männer gut, wenn Computer mit Hilfe KünstlicherIntelligenz dem Menschen das Autofahren abnehmen. Unter den Frauenteilen nur 34 Prozent diese Meinung.Hintergrundinformationen:Für die Studie "Künstliche Intelligenz am Arbeitsplatz 2018" desIMWF Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung wurden 2.000Arbeitnehmer ab 18 Jahren, repräsentativ nach Alter, Geschlecht undBundesland im April 2018 über ein Online-Panel befragt.IMWF - Institut für Management- und WirtschaftsforschungDas IMWF wurde aus der Erfahrung heraus gegründet, dass dieErgebnisse wissenschaftlicher Ausarbeitungen und Marktanalysen fürEntscheider in der Wirtschaft oftmals nicht die hinreichendePraxisnähe und Relevanz haben. In Folge dessen bleibt dieUnterstützung wissenschaftlicher Institutionen durch Unternehmenoftmals hinter den Erwartungen der Lehrstühle zurück. Vor diesemHintergrund versteht sich das IMWF als Plattform, auf der Kontaktezwischen Wissenschaft und Unternehmen geknüpft werden, die anfundierter Aufarbeitung relevanter Management- und Wirtschaftsthemeninteressiert sind.Dieses Netzwerk wird wesentlich durch Wilhelm Alms aufgebaut. Erhat als ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Mummert Consultingvielfältige Erfahrungen mit der Umsetzbarkeit vonForschungsergebnissen in der Managementpraxis gesammelt und hat essich zur Aufgabe gemacht, Brückenschläge zwischen Wissenschaft undWirtschaft zu initiieren.Wenn Sie an diesem Netzwerk partizipieren wollen, freut sich dasIMWF über Ihre Nachricht. Von wissenschaftlichen Partnern wirderwartet, nachweislich praxisorientierte Forschung leisten zu wollen.Im Gegenzug hierzu obliegt es den eingebundenen Unternehmen,relevante Fragestellungen zu formulieren und die Freiräume für dieAufarbeitung dieser Themen zu gewährleistenWeitere Informationen finden Sie unter www.imwf.deMarktforschungsinstitut TolunaToluna ist ein führender globaler Anbieter vonOnline-Marktforschungspanels und Umfragetechnologien. Allein inDeutschland umfasst das Toluna-Panel mehr als 320.000 angemeldeteVerbraucher und ermöglicht damit eine genau auf die Befragungabgestimmte Auswahl der Testpersonen. Insgesamt verfügt dasUnternehmen über 21 Büros in Europa, Amerika, der RegionAsien-Pazifik sowie dem Nahen und Mittleren Osten.Toluna orientiert sich an den weltweit strengsten Richtlinien fürPanel-Management und Datenqualität. Das Unternehmen ist Mitgliedetlicher Berufsverbände, die sich für die Innovation derDatenqualität engagieren. Mehrere Vorstandsmitglieder von ESOMARarbeiten bei Toluna. Zudem sind sie Teil des Professional StandardsCommittee, welches die Standards und Richtlinien derMarktforschungsindustrie definiert und überprüft.Pressekontakt:Dr. Roland HeintzeFaktenkontor GmbHLudwig-Erhard-Straße 37D-20459 HamburgTel.: 0 40/253 185-1 10Fax: 0 40/253 185-3 10E-Mail: Roland.Heintze@faktenkontor.dewww.faktenkontor.deOriginal-Content von: IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH, übermittelt durch news aktuell