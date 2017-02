Wenig Vertrauen in Elektromobilität / Bundesweite DEKRA Umfrage (FOTO)

Stuttgart (ots) -Preis, Infrastruktur und Reichweite wichtigste Hinderungsgründe- Staatliche Förderung lockt nur jeden Zweiten- Jeder Vierte ist im Prinzip aufgeschlossenFür jeden vierten Autofahrer (26 Prozent) kommt der Kauf einesElektroautos nach eigenen Angaben jetzt schon in Frage - aber nur inder Theorie. Denn die Vorbehalte im Detail wiegen schwer, so lautetdas Ergebnis einer bundesweiten Umfrage der ExpertenorganisationDEKRA unter 1.421 Personen.Als Hinderungsgrund für den Umstieg auf die neue Technologienennen neun von zehn (91 Prozent) der Befragten "Elektroautos sindnoch zu teuer", ebenso viele bemängeln "zu wenige Ladestationen" (90Prozent) und eine "zu geringe Reichweite" (88 Prozent). 76 Prozentstören sich an zu langen Ladezeiten und 56 Prozent sehen "zu vielepraktische Nachteile" (alle Angaben mit Mehrfachnennungen).Auf der anderen Seite sind sich die meisten Autofahrer über dieVorteile des Elektroantriebs im Klaren. Wichtigste Punkte sind fürsie die "Entlastung der Umwelt" mit 83 Prozent und die Verbesserungder Luft in den Städten mit 76 Prozent. Die Fahreigenschaften vonElektroautos, wie zum Beispiel die größere Laufruhe, sind nur fürknapp jeden Zweiten (47 Prozent) von Bedeutung. Nutzervorteile, wiedas kostenlose Parken oder die Nutzung von Busspuren, spielen nur fürjeden Vierten eine Rolle (25 Prozent).Die staatlichen Fördermaßnahmen, wie die Kaufprämie von bis zu4.000 Euro und die Kfz-Steuerbefreiung, stellen für mehr als jedenzweiten Autofahrer (53 Prozent) einen Kaufanreiz dar. WeiteresErgebnis: Männer stehen der neuen Technologie deutlich offenergegenüber als Frauen. Auch jüngere Menschen ziehen die Anschaffungeines Elektrofahrzeuges erheblich häufiger in Betracht als ältere undhaben auch im Detail weniger Vorbehalte.An der Umfrage nahmen insgesamt 1.421 Personen teil, diebundesweit an 46 DEKRA Niederlassungen zur Hauptuntersuchung kamen.Pressekontakt:DEKRA e.V.KonzernkommunikationTilman Vögele-EberingTel.: (0711) 7861-2122E-Mail: tilman.voegele-ebering@dekra.comOriginal-Content von: DEKRA SE, übermittelt durch news aktuell